Konzerte sind derzeit nur mit strikten Corona-Maßnahmen möglich. Sängerin Sarah Connor kritisiert: "Langsam verliere ich die Geduld."

Konzerte mit Maskenpflicht, Hygienekonzept, begrenztem Publikum und strikten Regeln sind derzeit an der Tagesordnung. Sarah Connor (41) äußert zu dieser Situation nun scharfe Kritik. "Es ist schwer mit anzusehen, dass alle Welt in den Urlaub fährt, Restaurants wieder geöffnet sind. Fußballspiele mit zehntausenden Zuschauern stattfinden und wir sind immer noch stillgelegt", schreibt die Sängerin in einem langen Instagram-Post, in dem sie ihrem Ärger Luft macht. Dazu postete sie den Schriftzug: "Wann können wir wieder Konzerte spielen?".

Es sei zwar "toll", dass sich das Leben größtenteils wieder "normal" anfühle. "Aber was ist mit uns? Hat man uns vergessen? Als würden Musik, Konzerte und Kultur überhaupt keine Rolle spielen", wettert die 41-Jährige. "Wie lange soll das jetzt noch gehen?", fragt Connor weiter. "Und was sollen wir noch tun, um den Vorgaben zu genügen?" Sie verliere "langsam (...) die Geduld. Das ist einfach nicht gerecht".

Finden Sarah Connors Konzerte im September statt?

Stein des Anstoßes sind einige Konzerte, die noch in diesem Jahr stattfinden sollen und nicht ins Jahr 2022 verlegt wurden. Dabei handelt es sich um Shows von Sarah Connor in Berlin, Rostock und Leipzig im September. Mit den zuständigen Behörden hätten die Sängerin und ihr Live-Team "umfassende Hygienekonzepte" erarbeitet. Dazu zählen laut Connor unter anderem die Umsetzung der "3G-Regel", also Zutritt nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene, Teststationen vor Ort sowie eine Besucherdatenerfassung. "Wir kämpfen seit Wochen darum, im September diese Shows (...) durchführen zu können", erklärt die Sängerin.

Noch könnten sie und ihr Team aber noch keine Aussage darüber treffen, "ob die Shows genehmigungsfähig sind". Das Problem dabei sei, "dass die aktuellen Corona-Bestimmung immer nur für wenige Wochen gelten und z.B. noch immer keine Verordnung für den September in den Bundesländern vorliegt". Ihre Fans bittet die Sängerin um Geduld "und hofft mit mir, dass wir uns in diesem Sommer doch noch bei einem Konzert sehen werden".