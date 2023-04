Sarah Ferguson bekam von König Charles keine Einladung für die Krönung. Dennoch wird sie beim großen Konzert als VIP-Gast erwartet.

Sarah Ferguson (63), die Ex-Frau von Prinz Andrew (63), wird doch Teil des Krönungswochenendes ihres Ex-Schwagers König Charles III. (74) sein. Wie das "People"-Magazin berichtet, ist die Herzogin von York am 7. Mai aber zumindest beim großen Krönungskonzert für Charles auf Schloss Windsor eingeladen. Auch im VIP-Bereich für insgesamt 20.000 Besucher wird "Fergie", so ihr bekannter Spitzname, demnach neben den Künstlern wie Lionel Richie (73) oder Katy Perry (38) anzutreffen sein.

Zuvor wurde bekannt, dass Ferguson für die eigentliche Krönung in der Westminster Abbey nicht von König Charles eingeladen worden war. Für sie sei das aber offenbar kein Problem, wie sie in einem Interview in der ITV-Talkshow "Loose Women" Anfang April bestätigte. Sie werde zu Hause Fähnchen aufhängen und die Zeremonie im Fernsehen verfolgen. Dazu gäbe es standesgemäß Tee und Hähnchen-Sandwiches. Sie hätte nie erwartet, zur Krönung eingeladen zu werden.

Während des Krönungskonzertes wird sie wahrscheinlich im Publikum an der Seite ihrer Töchter Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) Platz nehmen, um den Klängen der Künstler zu lauschen, heißt es weiter. Neben Perry und Richie werden zahlreiche weitere Musiker erwartet, darunter auch die Boyband Take That und der italienische Tenor Andrea Bocelli (64).

Enge Beziehung trotz Scheidung

Fergie war von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew verheiratet. Trotz der Scheidung pflegt sie weiterhin eine enge Beziehung zu einigen Mitgliedern der Royal Family, so auch zu ihrem Ex-Ehemann. Bis 2004 lebten sie gemeinsam im Anwesen Sunninghill Park, mittlerweile sind sie Nachbarn auf dem Gelände von Schloss Windsor. Nach dem Tod der Queen nahmen die beiden die Corgis der Monarchin bei sich auf.