Neuer Job für Prinz Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson? Die Herzogin von York soll Jury-Mitglied in einer TV-Show werden.

Prinz Andrews (60) Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson (60) soll Jurorin in der geplanten TV-Show "Dancing With Horses" werden. Das meldet das US-Portal "Deadline" unter Berufung auf die ehemalige ITV-Chefin und Produzentin der neuen Sendung Claudia Rosencrantz (61). "Dancing With Horses" sei vergleichbar mit "Dancing With The Stars", wird Rosencrantz zitiert, nur dass der Tanzpartner in dieser "exquisiten, komplexen und wunderbaren Show" ein Pferd sei. "Dancing With The Stars" ist die US-amerikanische Version der deutschen Tanzshow "Let's Dance".

Der Pilot soll bereits in Großbritannien unter anderem mit "Fergie" in der Jury gedreht worden sein. Es sei "wundervoll" gewesen, mit der passionierten Reiterin zusammenzuarbeiten und "der Herzogin eine große Plattform im internationalen Fernsehen" bieten zu können, schwärmt die Produzentin. Mit dieser ersten Ausgabe möchte sie die Show beim Sender Fox unterbringen.

"Fergie" ist keine Unbekannte im Fernsehen. Für Universal Television moderierte sie eine tägliche Talkshow. In der US-Serie "Friends" und der britischen Sitcom "The Vicar of Dibley" hatte sie Cameo-Auftritte.