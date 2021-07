Momentan wird das "SATC"-Spin-off in New York gedreht. Am Set präsentiert sich Sarah Jessica Parker modisch wie eh und je.

Sarah Jessica Parker (56) steht momentan für das "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That..." zusammen mit Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) in New York vor der Kamera. Nun tauchten Fotos vom Set auf, das klarstellt: Parker alias Carrie Bradshaw hat immer noch ein ausgezeichnetes Händchen für Mode.

Extravaganter Hut

Die Schauspielerin wurde in einem champagnerfarbenen Jumpsuit auf der Straße in New York abgelichtet. Ein schwarzer Blazer mit auffälligem Blumenmuster rundeten den Look perfekt ab. Regenbogenfarbene High Heels und ein Hut samt Federschmuck gaben dem Outfit einen besonderen Touch. Eine weitere Besonderheit: Parker trug zwei Handtaschen übereinander.

Sarah Jessica Parker im stylischen Midirock

Vor wenigen Tagen postete Sarah Jessica Parker auf Instagram ein Foto vom Set, wie sie zusammen mit Cynthia Nixon und Kristin Davis über die Straßen des Big Apple schlendert. In einem angesagten, schwarz-weiß karierten Midirock, der bis knapp unter die Brust reicht, grinst die Bradshaw-Darstellerin in die Kamera. Dazu kombinierte sie ein weißes T-Shirt, einen beigen Mantel und schwarze Plateau-Pumps. Bei den Accessoires setzte sie auf eine auffällige türkisfarbene und eine weiße Kette, mehrere Armbänder sowie eine braune Ledertasche.