"And Just Like That...": Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis (v.l.n.r.) an ihrem ersten Drehtag

Das erste Foto vom "SATC"-Spin-off "And Just Like That..." ist da: Sarah Jessica Parker und ihre Co-Stars zeigen sich so stilvoll wie immer.

HBO Max hat das erste offizielle Foto des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That..." veröffentlicht. Die drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) haben am Freitag (9. Juli) ihren ersten Drehtag mitten in New York City absolviert. Und der Schnappschuss beweist: Trends und Mode bleiben bei Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York ein Thema.

Stilbewusst wie eh und je schreiten die drei New Yorkerinnen über die Straßen des Big Apple. Nixon trägt auch in der Serie ihren natürlichen grauen Bob. Auf dem Foto strahlt die Schauspielerin in einer fliederfarbenen Bluse, weißer Anzughose und beigen Pumps. Sarah Jessica Parker kommt im schwarz-weiß karierten Midirock, weißem T-Shirt, beigen Mantel und schwarzen Plateau-Pumps daher. Kristin Davis zeigt sich im klassischen Park-Avenue-Look: enger Bleistiftrock in Schwarz, schulterfreier Bluse mit Puffärmeln und schwarzen High Heels.

Alle drei teilen das Foto stolz auf ihren Instagram-Accounts - inklusive Wortspiel: "And Just Like That... We're back!", schreibt etwa Kristin Davis (zu Deutsch: "Und einfach so sind wir wieder zurück"). Neben unzähligen Fans melden sich auch einige Stars voller Vorfreude in den Kommentaren.

Stars voller Vorfreude

"Woohoo!!", kommentiert etwa ihr Co-Star Willie Garson (57), der ebenfalls in "And Just Like That..." als Stanford Blatch zurückkehren wird. "Da sind sie", heißt es von US-Moderator Andy Cohen (53). Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (31) bringt nur ein "Oh mein Gott" heraus und Schauspielerin Mandy Moore (37) hinterlässt zahlreiche Herzen.

HBO Max hatte im Januar dieses Jahres die Neuauflage der Kultserie um die New Yorkerinnen bekanntgegeben. Sie wird wahrscheinlich ab 2022 auf dem Streamingdienst zu sehen sein. Kim Cattrall (64) wird in "And Just Like That..." nicht als Samantha Jones zurückkehren.