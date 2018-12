Sarah Jessica Parker (53) denkt derzeit nicht über einen dritten "Sex and the City"-Film nach. "Es ist nichts, worüber wir gerade reden. Ich habe einfach keine Ahnung", erklärte die Schauspielerin gegenüber "Variety". Obwohl die Fans sich über einen neuen Streifen sehr freuen würden, ist Parker nicht die einzige, die nicht mehr an neue Geschichten über ihr Figur Carrie Bradshaw glaubt.

Cynthia Nixon (52), die die Miranda Hobbes spielte, und Kristin Davis (53) alias Charlotte York haben bereits erklärt, dass ein weiterer Film unwahrscheinlich sei. Kim Cattrall (62, Samantha Jones) erklärte zudem offen, dass sie nicht in einer möglichen Fortsetzung mitspielen wolle.

Kein Streit zwischen den Stars

"Es ist wahr, dass wir keinen dritten Film drehen können", hatte Davis auf Instagram verkündet. "Ich wünschte, wir hätten das letzte Kapitel zu unseren eigenen Bedingungen machen können, um die Geschichten unserer Figuren zu vollenden." Es sei "zutiefst frustrierend", dies nicht mit den Fans teilen zu können, so die Schauspielerin. Gerüchten zufolge soll erst kurz vor dem Start der Dreharbeiten das Projekt abgesagt worden sein.

Parker hatte allerdings auch erklärt, dass es keinen Streit zwischen den "SATC"-Co-Stars gebe, auch nicht zwischen ihr und Cattrall. In einem Interview mit "Extra" sagte die 53-Jährige: "Wenn noch eine Person diese Sache als Zickenkrieg bezeichnet... ich befinde mich in keinem Streit." Sie habe "nie mit Kim gestritten", ergänzte sie.

Die beliebte TV-Serie um vier New Yorker Frauen und ihre Erlebnisse lief von 1998 bis 2004. Insgesamt gibt es sechs Staffeln mit 94 Episoden sowie die beiden Kinofilme "Sex and the City - Der Film" (2008) und "Sex and the City 2" (2010).