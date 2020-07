Immer wieder dreht sich bei ihr beruflich alles um die Liebe: Nachdem Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) das Thema als Kolumnistin Carrie Bradshaw in der US-Erfolgsserie "Sex and the City" (1998-2004) von allen Seiten beleuchtete, entwickelt sie nun zusammen mit dem Kabelsender Lifetime eine Datingshow. In "Swipe Swap", so der Arbeitstitel, geht es um Singles, die umziehen, um an einem neuen Ort die Liebe zu finden.

Wie "Deadline" weiter meldet, geht es konkret darum, dass zwei Singles die Plätze tauschen und den Lebensstil des anderen übernehmen: Sie wohnen im Zuhause des anderen, besuchen dessen liebste Orte, treffen die engsten Freunde und die Familie... Ein Schelm, wer sich da an den Weihnachtskultfilm "Liebe braucht keine Ferien" (2006) mit Cameron Diaz (47), Jude Law (47), Kate Winslet (44) und Jack Black (50) erinnert fühlt.

"Swipe Swap" ist nicht das erste Projekt, an dem SJP als Produzentin mitwirkt. Die HBO-Serie "Divorce", in der sie auch die Hauptrolle spielte, lief von 2016 bis 2019. Den Spielfilm "Im Hier und Jetzt - Der beste Tag meines Lebens" produzierte sie im Jahr 2018. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.