Jetzt ist es fix: Sängerin Sarah Lombardi (26, "Zurück zu mir") wird am kommenden Sonntag nicht bei "Dancing on Ice" antreten können. Das bestätigte der Sender Sat.1 am Donnerstagabend. Nach einer Untersuchung bei einem Spezialisten habe sich die Diagnose Muskelfaserriss bestätigt. Lombardi hatte sich beim Training für die Show verletzt.

"Ich bin wirklich traurig, dass ich am Sonntag nicht auftreten kann. Aber wir haben heute direkt mit der Therapie angefangen", wird die Sängerin in der Pressemitteilung zitiert. Doch das komplette Aus für "Dancing on Ice" steht noch nicht fest. Lombardi, die nach bislang zwei Ausgaben als Favoritin galt, hofft noch auf schnelle Genesung: "Der Arzt sagt auch, dass ich das Bein bewegen muss und hat mir die Hoffnung gegeben, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Aber ich werde am Sonntag natürlich dabei sein und die anderen unterstützen."

"Verliere niemals dein Lächeln"

Der "Bild"-Zeitung erklärte sie zudem, wie es zu der Verletzung gekommen sei. "Das ist wirklich unglaublich doof gelaufen. Beim Trainieren unserer Choreographie musste ich das Bein hochschmeißen und mich nach hinten beugen", sagte sie.

"Ich werde natürlich nicht innerhalb von einer Woche geheilt, sondern fit gemacht, damit ich eventuell wieder aufs Eis darf." Weil sie diese Verletzung auf keinen Fall unterschätzen wolle, bekomme sie jetzt Physio- und eine Ultraschall-Therapie. Sie müsse sich "wirklich daran halten, was der Arzt mir gesagt hat".

"Ich werde so verantwortungsbewusst sein, um mir selbst nicht zu schaden. Ich liebe diese Show sehr und hoffe, dass ich zurückkehren kann." In ihrer Instagram-Story gab sie sich ebenfalls optimistisch. Ein Foto von sich mit Krücken kommentierte sie mit den Worten: "Egal, was auch passiert, verliere niemals dein Lächeln.