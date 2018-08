Action, Abenteuer und Adrenalin vor einzigartiger Kulisse: Die Kult-Gameshow "Fort Boyard" ist ab dem 4. September um 20:15 Uhr immer mittwochs zurück in Sat.1. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Sarah Lombardi (25, "Zurück zu mir"), die nun mit der Nachrichtenagentur spot on news über ihre Teilnahme sprach. "Ich bin auf jeden Fall sehr ehrgeizig und ein Team-Player", verriet Lombardi. Diese Stärken werden auch benötigt. Das Spielprinzip: In Fünferteams treten insgesamt 20 Promis an und gehen dabei bis ans Limit - und darüber hinaus.

Für Lombardi offenbar genau das Richtige: "Ich liebe es, meine Grenzen zu überschreiten." Mit der Stärke ist es für sie allerdings vorbei, wenn es Challenges im kühlen Nass gibt, davor fürchtet sie sich nämlich: "Ich habe große Angst vor Wasser und Angst davor panisch zu werden." Sie habe sich zwar "total über die Anfrage" für die Sendung gefreut, aber "natürlich großen Respekt" vor den Dreharbeiten gehabt.

Im Nachhinein sei es aber eine "super schöne Erfahrung" gewesen. Ihr letzter TV-Auftritt wird "Fort Boyard" mit Sicherheit nicht sein: Im Interview verriet die Ex von Pietro Lombardi (26) außerdem, in was für einem Format sie in Zukunft gerne mitwirken würde: "Ich würde gerne nochmal bei einer Tanzshow mitmachen." Vielleicht wird ihr Wunsch erhört, Erfahrung hätte sie ja schon: Im Juni 2016 belegte sie in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" den zweiten Platz.