Langsam, aber sicher mausert sich Sara Lombardi (26, "Genau hier") zur deutschen TV-Allzweckwaffe. Führte sie ihre Reise von "Deutschland sucht den Superstar" über "Let's Dance" und Co. bis zum Jurystuhl bei "Das Supertalent", steht ihr nun eine neue Herausforderung bevor. Denn wie der Sender Sat.1 jüngst bekannt gab, wird die 26-Jährige im kommenden Jahr erste Gehversuche als Moderatorin wagen.

Gemeinsam mit "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp (40) wird sie durch die neue Musikshow "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" führen. Ob sie wohl schon aufgeregt ist? "Nach allen tollen Erfahrungen, die ich bisher im TV sammeln durfte, freue ich mich jetzt wirklich sehr, bei 'United Voices' meinen Einstand als Moderatorin einer großen Prime-Time-Show feiern zu dürfen", sagte Lombardi dem Sender. Mit Schropp habe sie sich keinen "besseren Moderationspartner" wünschen können. "Das wird großartig", so die 26-Jährige weiter.

Dreharbeiten haben begonnen

Darum geht es bei "United Voices": Musikgrößen wie Angelo Kelly (37), Sasha (47), The BossHoss ("Little Help") oder Sido (38) treten gegeneinander an. Um eine Chance auf den Sieg zu haben, müssen sie jeweils bis zu 300 Fans mobilisieren, die mit ihnen gemeinsam ihre größten Hits zum Besten geben. Eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern kürt am Ende den Gewinner des Duells. Laut Senderangaben sind die Dreharbeiten bereits in der Anfangsphase, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2020 geplant.