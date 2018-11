Sängerin Sarah Lombardi (26) trainiert fleißig auf Schlittschuhen in einer Kölner Eishalle. Und jetzt ist auch klar, wofür: "Endlich darf ich euch verraten, dass ich bei 'Dancing on Ice' 2019 mit dabei sein werde", sprudelt es am Samstag bei Instagram aus ihr heraus. "Ich freue mich schon so sehr auf diese Zeit."

Wie der Sender bereits im Frühjahr bekannt gab, hatte man sich die Rechte an der britischen Erfolgs-Show "Dancing on Ice" gesichert. "Musik-, TV-, Film- und Sport-Stars erhalten von Eiskunstlauf-Profis den perfekten Eistanz-Schliff und meistern dann gemeinsam den harten Weg vom ersten vorsichtigen Schlittschuh-Schritt bis zur anmutigen Kür auf dem Eis, um in jeder Folge das Publikum zu beeindrucken", so die Ankündigung. Die Show soll demnach im "Winter 2018/2019" ausgestrahlt werden, wie es damals hieß.