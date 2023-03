Die 19-Jährige Saskia von Bargen aus Friedrichsfeld in Niedersachsen will am Wochenende neue Miss Germany werden – als erste Transfrau überhaupt. Die Auszubildende über den Hass, den sie deshalb erfährt, den Vorwurf, nur eine Quotenkandidatin zu sein, und wie es ist, schon in der Grundschule zu wissen, dass sie im falschen Körper steckt.