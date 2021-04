Nach Willi Herrens Tod nimmt Sat.1 die restlichen Folgen von "Promis unter Palmen" aus dem Programm. Stattdessen zeigt der Sender Filme.

TV-Star Willi Herren (1975-2021) ist am 20. April im Alter von 45 Jahren gestorben. Sat.1 hatte nach der Nachricht über den Tod des Kandidaten der Reality-TV-Show "Promis unter Palmen" verkündet, die restlichen Folgen aus Pietätsgründen nicht zu zeigen. Laut Programmkalender des Senders werden am Sendeplatz am Montagabend nun verschiedene Filme ausgestrahlt.

Am kommenden Montag, 26. Mai, zeigt Sat.1 um 20:15 Uhr "Vier gegen die Bank" mit Til Schweiger (57), Matthias Schweighöfer (40), Michael Bully Herbig (52) und Jan Josef Liefers (56). Am 3. Mai folgen Til Schweiger und Matthias Schweighöfer als ungleiches Ermittler-Duo in der Actionkomödie "Hot Dog". Am 10. Mai läuft dann Herbigs Drama "Ballon". Die Late-Night-Show zur Sendung, die ursprünglich direkt im Anschluss von "Promis unter Palmen" gezeigt wurde, wird in den nächsten Wochen durch das Magazin "akte." ersetzt.