Sat.1 wird am Nachmittag nicht mehr lange die Sendung "Volles Haus" zeigen. Der Sender hat stattdessen neue Dokusoaps angekündigt.

"Volles Haus" wird bald nicht mehr zu sehen sein. Im Februar 2023 ging die Show erstmals in Sat.1 auf Sendung. Jasmin Wagner (43) und Jochen Schropp (44) waren die Moderatoren der ersten Stunde. Später stießen unter anderem Christian Wackert (34) und Madeleine Wehle (55) hinzu. Am Freitag, 13. Oktober 2023, läuft die Nachmittagsshow nun zum letzten Mal, wie Sat.1 bekannt gab.

Diese neuen Shows wurden angekündigt

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sagte in der Mitteilung: "Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus 'Volles Haus!' einen Erfolg zu machen." Zugleich kündigte sie neue Shows an: "Wir zeigen in unterschiedlichen Doku-Soaps emotionale Geschichten über Menschen, die unser Leben menschlicher und besser machen."

Am Nachmittag will Sat.1. dann der Mitteilung zufolge künftig auf diese Shows setzen: "Die Urlaubs-Docs", die "in medizinischen Notsituationen" helfen und Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies bieten. Bei "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz" geht es laut dem Sender in eine Kleintierpraxis, den Zoo oder auf den Bauernhof. Zudem zeigt Sat.1 in der neuen Doku-Soap-Reihe "We Are Family!" Familien aus ganz Deutschland "bei ihren täglichen Abenteuern und Herausforderungen". Darüber hinaus sollen neue Folgen von "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" laufen.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann erklärt zu den Sendungen: "In unseren neuen Doku-Soaps stehen Menschen im Mittelpunkt, die Dinge können und machen, die man in unserer Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet - aber die nicht selbstverständlich sind."