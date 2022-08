Sat.1 hat die Moderatoren für die neue Show "Volles Haus!" vorgestellt: Jochen Schropp und Jasmin Wagner führen durch die Live-Sendung.

Jochen Schropp (43) und Jasmin Wagner (42) werden das neue Sat.1-Nachmittagsprogramm präsentieren. Das bestätigte Sat.1 in einem Tweet. Demnach werde "Volles Haus!" im Winter eröffnet und die Live-Sendung drei Stunden täglich gesendet.

Steht ein Talkshow-Comeback an?

"Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp freut sich bei Instagram auf seinen neuen TV-Job: "Ich durfte schon erste Bilder und Grundrisse sehen und darf verraten, unser 'Volles Haus' wird der Knaller." Zudem erklärt er, worauf die Zuschauer sich freuen dürfen: "Prominente Gäste, lustige Spiele, spannende Aktionen, Doku-Soaps, wir nehmen die VIPs unter die Lupe, und vielleicht kommen ja auch Formate innerhalb des Hauses zurück, die wir von früher in Sat.1 kennen und lieben!"

Damit deutet Schropp wohl auf die Berichte hin, dass eine Sat.1-Talkshow im Rahmen des neuen Nachmittagsprogramms ihr Comeback feiern soll. Britt Hagedorn (50) könnte mit ihrem Sat.1-Format "Britt - Der Talk um eins" zurückkehren. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll die Talkshow am 10. Oktober mit neuer Folge wieder an den Start gehen. Der Sender hat sich noch nicht zu dem möglichen Comeback geäußert.

Unter Schropps Posting hat sich auch Jasmin Wagner zu Wort gemeldet: "Ich freu mich mega auf unsere WG! Jetzt brauchen wir nur noch einen ausgetüftelten Putzplan und dann steht unserem Glück nichts mehr im Weg! Spaß beiseite: Ich könnte mir keinen cooleren und gewitzteren 'Volles Haus'- Partner wünschen!" In einem eigenen Post schwärmt die als Blümchen bekannte Sängerin ebenfalls: "Ich freu mich unvernünftig doll auf die WG mit Jochen Schropp und sitze quasi schon auf gepackten Koffern! Schon bald begrüßen wir Euch täglich von 16-19 Uhr aufs herzlichste zu 'Volles Haus' und durchleuchten mit euch die tagesaktuellen Geschehnisse, servieren euch spannende Gäste, Aktionen und Spiele."

Mitte Juli verkündete die Sängerin bei Instagram, dass sie ihr erstes Kind erwartet. "Ich wechsle den Club!", schrieb sie zu einem Bild von sich und fügte den Hashtag #gotbaby hinzu. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erzählte sie, dass sie bereits im sechsten Monat schwanger sei und ihr Baby im Winter zur Welt komme. "Ich fühle mich voller Energie", schwärmte Wagner. Der Vater des Kindes sei ihr neuer Freund, ein dänischer Unternehmer, mit dem Wagner seit einigen Monaten liiert ist.