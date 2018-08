2017 führte noch Emma Stone (29, "La La Land") die Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen in Hollywood an, doch 2018 gibt es kein Vorbeikommen an Scarlett Johansson (33, "Ghost in the Shell"). Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "Forbes" in seiner jährlich veröffentlichten Liste.

Demnach habe Johansson zwischen dem 01. Juni 2017 und dem 01. Juni 2018 umgerechnet mehr als 35,5 Millionen Euro eingenommen. Zu verdanken habe sie diesen Geldsegen vor allem der "Marvel's Avengers"-Reihe, in der Johansson die Rolle der Black Widow spielt.

Wer landet auf den restlichen Plätzen?

Auf dem zweiten Rang kann sich laut " Forbes" Angelina Jolie (43) behaupten, die demnach vor allem wegen einer Vorauszahlung für "Maleficent 2" - erscheint voraussichtlich 2020 - rund 24,5 Millionen Euro eingenommen haben soll. An dritter Stelle findet sich Jennifer Aniston (49) wieder, die es vor allem dank mehrerer Werbeengagements auf rund 17 Millionen Euro bringen soll. Auf den Rängen vier und fünf landen Jennifer Lawrence (28) und Reese Witherspoon (42).

Aber nicht nur US-amerikanische Schauspielerinnen sind in der Liste vertreten, auch internationale Stars schaffen es auf die vorderen Ränge. Die gebürtige Australierin Cate Blanchett (49) landet auf der Acht, während sich die israelische Schönheit Gal Gadot (33) dank ihrer Rolle in "Wonder Woman" als einzige Newcomerin auf Platz zehn wiederfindet.