Eisschach in Kanada: diese beiden Herren trafen sich an ungewöhnlichem Ort – in einem See in Ontario. Die Konzentration auf König, Dame und Co. soll helfen, das kalte Wasser zu ertragen, sagten die Spieler. So halten sie es länger als fünf Minuten im Eiswasser aus. Nach dem "Schach matt" war es dann aber höchste Zeit – husch, husch ins Warme.

