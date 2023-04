Samuel Finzi in der Bibliothek des Ullstein-Verlags in der Berliner Friedrichstraße

von David Baum Samuel Finzi hat als Schauspieler viel erreicht: als Bühnenstar an der Volksbühne Berlin, in Till Schweigers Komödien oder im Kino an der Seite von Weltstar John Malkovich. Nun erzählt er in einem Buch über seine Kindheit im sozialistischen Bulgarien.

Herr Finzi, sie haben den autobiografischen Roman "Samuels Buch" über ihre Kindheit im sozialistischen Bulgarien geschrieben. Obgleich das alles nur ein paar Jahrzehnte her ist, wirkt diese Zeit unendlich weit entfernt …

Wie aus einem anderen Jahrtausend, was es auch ist! Dabei fiel es mir leicht, diese Erinnerungen wachzurütteln. Wer in einer Diktatur aufgewachsen ist, wird diese Erfahrung nie ganz los. Noch lange nachdem dieses System zusammengefallen war, beschlich mich bei jedem Grenzübertritt ein Unbehagen. Die Reflexe sind geblieben.

Herr Finzi, Sie beschreiben in Samuels Buch" eine Szene, in der Sie als Kleinkind im Zug nach Sofia einen Witz über Staatschef Schiwkow machten und alle Erwachsenen angstvoll zu Boden blickten. Merkt man da als Kind, dass etwas faul ist im Lande?

Das Kind wundert sich, aber es hinterfragt nicht. Dafür gibt es zu viele Reaktionen auf jede Form der Erwachsenenwelt, die es nicht versteht. Obwohl ich in so einem Staat aufgewachsen bin, kapiere ich nicht, dass man jemals für einen Witz ins Gefängnis musste. Der Sozialismus war fürchterlich spießig und unsexy. Beim Weltfestival der Jugend 1968 in Sofia liefen die Polizisten herum und verboten den Jungs lange Haare und den Mädchen kurze Röcke.

Wann wurde Ihnen die Bösartigkeit des Systems bewusst?

Ein Kind strebt nach Unbeschwertheit, egal wo. Selbst in den erbärmlichen Flüchtlingslagern, die an den Rändern der EU existieren, sieht man lachende Kinder. Ich erinnere mich daran, dass ich damals danach fragte, wieso wir nicht uneingeschränkt reisen konnten.

© Norman Konrad

Ihre Eltern waren Musikerin und Schauspieler, sie durften im Ausland auftreten …

… aber eben nie zusammen. Kinder, Ehepartner oder enge Angehörige mussten zurückbleiben – als Pfand. Hinzu kamen Besuche der Verwandten aus dem Ausland, die hatten schöne Kleider, brachten Geschenke aus einer anderen Welt, sahen besser aus. Als der erste Besuch aus Israel kam, war ich sechs.

Oakland Public Library Bibliothek zeigt Lesezeichenfunde – und bringt uns damit zum Schmunzeln 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter "Learning to cook", also mit dem Titel Kochen lernen, wurde dieser Fund betitelt. Der oder die Lesende interessierte sich ganz offenbar für Rezepte – hauptsächlich für Süßspeisen und bemerkte am Ende noch das Wort Caviar, für das sich jedoch keine Seitenangabe findet. Mehr

Wie präsent war das Jüdische in der Familie?

Kaum. Sie müssen bedenken, dass nur wenige Juden übrig geblieben waren. Der bulgarischen Bevölkerung ist hoch anzurechnen, dass sie während der Nazi-Herrschaft der Deportation der bulgarischen Juden nicht mit Hurra Vorschub leisteten, wie sonst überall. Meine Theorie ist, dass Bulgarien traditionell ungern eine Haltung einnahm, es lavierte zwischen den großen Mächten. Manchmal ist das unglücklich verlaufen, manchmal half diese Charakterlosigkeit auch im Menschlichsein. Viele Juden mussten zwar die Hauptstadt verlassen, haben aber im bulgarischen Hinterland überlebt. Als sich 1947 Israel gegründet hatte, sind die meisten ausgewandert, 45.000 etwa. Der bulgarische Sozialismus war nicht per se antisemitisch, aber die Juden galten als bürgerlich, und das wollte man umso heftiger zerschmettern.

Mit Köpfchen durch die Wand. Finzi kurz vor einer Lesung aus seinem Buch „Samuels Buch" 2023 in Berlin

Haben Sie Antisemitismus erfahren?

Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als es rechte Strömungen gab, antisemitische Parolen, und sich plötzlich der Name meiner Familie auf einer solchen Liste wiederfand.

Die Deutschen sind sehr auf ihre DDR-Vergangenheit konzentriert. Was sind die größten Unterschiede zwischen dem Sozialismus in der DDR, der CSSR oder Bulgarien?

Rumänien war aufgrund des Diktators Ceaușescu und seiner wirklich bösartigen Securitate extremer, Bulgarien hingegen immer schon im Windschatten der Geschichte gelegen. Es gehörte zumeist fremden Großreichen an, stand stets auf der Seite der Verlierer.

Wie gut hat das heutige EU-Land Bulgarien diese Geschichte verarbeitet?

Beinahe gar nicht, was ein schrecklicher Fehler ist. Bis heute sind die Akten nicht freigegeben, die Täter wurden nie belangt.

Der Regisseur Dimiter Gotscheff sagte, was ihm geblieben sei, sei das hintersinnige Reden in der Diktatur. Stets überlegen zu müssen, was man sagen darf. Kennen Sie das?

Ich kannte Mitko, wie wir ihn nannten, gut, habe in mehr als 20 seiner Inszenierungen gespielt. Schon im Elternhaus in Sofia hörte ich seine Stimme, später gab er mir in Berlin eine Bühne, künstlerischen Raum. Ich bin nie Künstler im Sozialismus gewesen. Ich weiß, was er meinte, habe aber selbst diese Prägung nie erfahren.

Zurzeit ist Samuel Finzi in „Seneca" an der Seite von John Malkovich zu sehen. © Weltkino Filmverleih

Oft ist große Literatur im Bann der Zensur entstanden, bei Schiller, bei Heiner Müller …

Metaphorisches Denken blüht in Diktaturen. Man führte Bulgakows "Molière" auf, jeder wusste, dass mit dem Sonnenkönig Diktator Schiwkow gemeint war. Aber bitte reden Sie die Zensur nicht schön. Natürlich ist Brillantes aus jener Opposition der Kunst entstanden, aber die Umstände bleiben verdammenswert. Ich muss heute kopfschüttelnd schmunzeln, wenn ich höre, wie locker junge Leute den Sozialismus romantisieren und gar zurückwünschen.

Sie sind also nicht der Ansicht, der wahre Sozialismus hätte noch eine Chance verdient?

An der Utopie ist nichts verkehrt, aber ich sehe die Linke lieber in der Position, an herrschenden Umständen Kritik zu üben, als ihnen die Macht zu übertragen. Viele Handlanger von Stasi oder Securitate sind gezwungen oder hineingeritten worden, ich bin da stets vorsichtig mit meinem Urteil. Aber es darf kein System mehr kommen, in dem all das möglich ist, was möglich war.

Sie glauben, dass die Gefahr besteht?

Sie besteht immer. Wenn man es körperlich erlebt hat, was ein sozialistisches System bedeutet, in dem die einen über die anderen bestimmen, was geht, was nicht geht, bleibt man skeptisch. Es war unmenschlich, menschenverachtend, menschenvernichtend.

Wären Sie ein anderer Schauspieler ohne die Erfahrung mit einem autoritären Regime?

Bestimmt. Weil ich in jedem Stück hinterfrage, was eigentlich gemeint ist. Im Westen aufgewachsenen Theaterleute denken eher, dass es im – sagen wir – "Don Karlos" um einen Prinzen im habsburgischen Spanien geht. Wer in der Zensur aufgewachsen ist, fragt sich: Wen meint der Autor wirklich, was ist die Parabel?

Wieso erzählen Sie in Ihrem Roman "Samuels Buch" vorwiegend über diese Zeit aus der Sicht des Kindes? Wer eine bulgarische "Atemschaukel" erwartet, wird nicht bedient.

Diesen Anspruch hatte ich wahrlich nie, es ging mir darum, eine Geschichte aus diesem kleinen schönen Land zu berichten und aus jener Enge, in der ich aufwuchs. Ich hatte das Gefühl, es sollte erzählt werden. Es war ein Abenteuer, man hat einen Plan, wo man hinwill, während des Schreibens kommt der Fluss des Unbewussten und reißt einen an Orte und zu Menschen, die lange vergessen und tot sind und die nur noch in der eigenen Erinnerung existieren.

Was hat Sie nach Ihrer Ausreise 1989 am real existierenden Westen ernüchtert?

Erst einmal nichts. Etwas später kam dann etwas, das eher eine Erkenntnis als eine Enttäuschung war. Etwa als ich Miloš Formans "Einer flog über das Kuckucksnest" sah.

Weil?

… ich verstand, dass Unterdrückung und Bevormundung im Sozialismus System ist, aber all das genauso im Westen jederzeit möglich ist, und sei es auf einer psychiatrischen Station.

Eine Ihrer besonders eindrucksvollen Filmrollen ist jene des unterdrückten und schließlich rachsüchtigen Mannes in Oscar Roehlers "Herrliche Zeiten". Wie stark wirkt da …

… die Erfahrung im Sozialismus? In meiner persönlichen Herangehensweise an einen solchen Charakter ganz stark. Roehler weiß gar nicht, wie präsent der sozialistische Homunculus in seinem Film da seinen Auftritt hat.

Ich kann Ihnen nicht sagen, was an mir jüdisch ist. Was alle jüdischen Menschen vereint, ist der Gedanke an eine Überlebensstrategie."

Eine Ihrer jüngsten Rollen war in der Serie "Haus der Träume" – als traditioneller Berliner Jude. Trafen Sie da auf eine kulturelle Identität, die Sie nie hatten?

Schwierige Frage. Aber man steht da in seinem Kostüm und denkt sich: aha, nun also doch.

Finzi als jüdischer Berliner mit Nina Kunzendorf in der RTL-Serie „Das Haus der Träume" © RTL / Stefan Erhard

Wenn Sie in einer Synagoge drehen, denken Sie da: Was hat das mit mir zu tun?

Merkwürdigerweise schon. Ich kann Ihnen nicht sagen, was an mir jüdisch ist. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es dieser besonders ironische Blick auf die angeblich seriösen Dinge des Lebens, aber eigentlich widerstrebt mir diese Zuordnung. Was alle jüdischen Menschen vereint, ist der Gedanke an eine Überlebensstrategie.

Finzi betrachtet Pflanze. Fotograf Norman Konrad inszenierte Charakterdarsteller Samuel Finzi für den stern im Gebäude des Berliner Ulstein-Verlags © Norman Konrad

Hatten Sie je Heimweh nach Bulgarien?

Eigentlich nie. Ich spürte einen leisen Anflug von Verrat, als ich ging. Es gab 1989 nicht nur diese neue Freiheit zu gehen, sondern auch die Freiheit, zurückkehren zu dürfen. Das wird vergessen. Meine Eltern leben glücklicherweise noch, ich war oft mit Gastspielen dort. Dass ich in Deutschland ein bekannter Schauspieler bin, man mich aber auch in Bulgarien kennt, hat etwas Versöhnliches.

Was verspüren Sie heute, wenn ein Uniformierter beim Flug Berlin–Sofia nach Ihrem Pass verlangt?

Gelassenheit. Als wäre nie etwas gewesen.

Samuel Finzi: "Samuels Buch – Ein autobiografischer Roman", Ullstein Verlag, 22,99 €.