Am Samstagabend tritt Cathy Hummels gegen Stefanie Hertel bei "Schlag den Star" an. Die Influencerin hat sich gut vorbereitet.

Die Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (32, "Mein Umweg zum Glück") wird am 21. November ab 20:15 Uhr in der Prosieben-Show "Schlag den Star" gegen Volksmusikstar Stefanie Hertel (41, "Freunde fürs Leben") antreten. Sie hat nun verraten, wie sie sich auf das Duell vorbereitet.

"Ich schaue seit mindestens einem Monat jeden Tag 'n-tv' in Dauerschleife und jeden Abend die 'Tagesschau'. Natürlich habe ich mir auch Notizen zu einigen Themen gemacht", erklärt Hummels im Gespräch mit der "Bild". Besonders für Wissensspiele, wie etwa das beliebte "Blamieren oder Kassieren", sei es wichtig, dass sie über das Weltgeschehen gut informiert sei. Außerdem habe sie sich ein "Kraft-Bananenbrot mit Schokolade und Nüssen gebacken", welches sie als Nervennahrung für die Live-Show mitnehmen werde. Viel Sport treibt sie sowieso, weswegen auch die Ausdauer kein Problem sein sollte.

"Seit einer Woche zuckt die ganze Zeit mein linkes Auge"

Die Moderatorin ist bereits kräftig aufgeregt, was sich bei ihr "am ganzen Körper bemerkbar" mache. "Seit einer Woche zuckt die ganze Zeit mein linkes Auge - das liegt an der Nervosität." Gleichzeitig freue sie sich jedoch auf die Herausforderung. Sie "liebe es zu zocken" und sei "schon ehrgeizig". Sie wolle dem TV-Publikum zeigen, "dass ich auch die Zähne zusammenbeißen kann".

Zuvor hatte Hummels bei Instagram aber zugeben müssen: "Leute ich freu' mich, aber um ehrlich zu sein: Mir geht der Arsch auf Grundeis". Sie mache sich "ein bisschen in die Hose", werde aber auch "bis zum Umfallen" kämpfen und "alles geben". Hertel machte auf Instagram im Vorfeld der Show unterdessen einen selbstsicheren Eindruck und zeigte Kampfeswillen. Direkt an Hummels gerichtet schrieb sie zu einem Vorschauclip: "Mach dich auf was gefasst".

Schon im März 2020 sollte Hummels eigentlich in "Schlag den Star" gegen die YouTuberin Dagi Bee (26) antreten. Sie musste damals jedoch absagen, weil es in ihrer Familie Corona-Fälle gegeben hatte. Jasmin Wagner (40), alias Blümchen, sprang damals kurzfristig ein. Hertel überraschte 2019 bei ProSieben in "The Masked Singer" im Kostüm des Panthers, schied aber kurz vor dem Finale aus.