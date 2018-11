Es war vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es diese Konstellation ins Studio von "Schlag den Star" schafft. Im Dezember kämpft zum ersten Mal in der Geschichte der TV-Show eine Frau gegen einen Mann. Wer die Mutige ist? Popsängerin Sarah Lombardi (26, "Genau hier").

Die Ex von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (26) wird ihre Kräfte mit Deutsch-Rapper Eko Fresh (35, "Quotentürke") messen. In maximal 15 Spielen wird das Duell der Geschlechter ausgetragen. An der Spieleshow selbst hat sich nichts geändert. Gespielt wird um eine Siegprämie von 100.000 Euro. Elton moderiert das Premieren-Spektakel. Wer das Duell "Sarah Lombardi vs. Eko Fresh" für sich entscheiden wird, sehen die Zuschauer am 8. Dezember ab 20:15 Uhr live bei ProSieben.