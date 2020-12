Am Ende musste sogar der Videobeweis für Aufklärung sorgen: Sonja Zietlow setzte sich bei "Schlag den Star" knapp gegen Jürgen Milski durch.

Es war ein echtes Herzschlagfinale und wohl das knappste Ergebnis in 55 Folgen der ProSieben-Show "Schlag den Star": Am Samstagabend setzte sich Sonja Zietlow (52, "Streitkräfte im Einsatz") im Duell mit Jürgen Milski (57, "Wo geht die Party ab") nur dank eines Videobeweises im allerletzten Spiel 15 durch. In "Die Mauer" mussten die beiden Kontrahenten Steine aus einer Mauer in einer bestimmten Zeit ziehen, ohne dass diese zum Einsturz kommt. Doch Milski ließ sich Millisekunden zulange Zeit, und am Ende stand Zietlow als Siegerin der 100.000 Euro Siegprämie fest.

Milski selbst gab seine Niederlage als erstes zu: "Es sieht so aus ... Sonja hat gewonnen." Bereits früh zeichnete sich eine Dominanz von Zietlow ab, Milski zeigte jedoch über die Sendung hinweg viel Ehrgeiz und kämpfte sich immer wieder ran. Eigentlich hätte Zietlow gegen Drag-Queen Olivia Jones (51) antreten sollen, die jedoch erkrankt absagen musste. Milski sprang kurzfristig ein und schlug sich dafür wirklich beachtlich.