Im Frühjahr musste Cathy Hummels ihre Teilnahme bei "Schlag den Star" noch absagen. Im November tritt sie nun gegen Stefanie Hertel an.

Die Schlagersängerin Stefanie Hertel (41, "Liebe Hat Tausend Gesichter") sucht sich einmal mehr eine neue Aufgabe. Wie der Sender ProSieben auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot in news bestätigte, tritt Hertel am 21. November gegen Cathy Hummels (32) in der ProSieben-Show "Schlag den Star" an. "Ich stelle mich gerne dieser Herausforderung und lustig wird es bestimmt auch", zitiert sie der MDR, der zuerst über ihr neues Engagement berichtete. Sie freue sich schon darauf.

Im Sommer 2019 überraschte Hertel in der Musikshow "The Masked Singer" bei ProSieben. Als Panther erreichte sie insgesamt den sechsten Platz und verpasste damit knapp die große Finalshow. Cathy Hummels sollte bei "Schlag den Star" eigentlich bereits am 21. März gegen Youtuberin Dagi Bee (26) antreten. Aufgrund von Corona-Fällen in der Familie sagte sie die Teilnahme aber kurzfristig ab. Damals sprang Jasmin Wagner (40) für sie ein.