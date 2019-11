Andrea Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Kerstin Ott, Oli. P, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi, Maite Kelly, die Kelly Family... Als wären sie alle nicht schon genug, dürfen sich die Zuschauer der Schlager-Eurovisions-Liveshow "Schlagerbooom" am heutigen Samstagabend (2.11., 20:15 Uhr, das Erste) auf weitere Überraschungsgäste freuen. Wer in der Jubiläums-Show noch auftreten wird, ist laut Sender allerdings "streng geheim". Nicht mal Showmaster Florian Silbereisen (38) weiß demnach Bescheid: "Mir hat niemand etwas verraten. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wer mich überraschen wird!"

Die Fans hoffen natürlich auf Helene Fischer (35). Bei der Show im vergangenen Jahr (Oktober 2018) war sie nicht dabei. Im Dezember desselben Jahres gaben Fischer und Silbereisen ihre private Trennung öffentlich bekannt. Das erste Wiedersehen auf einer Bühne folgte bereits im Januar 2019 in der ARD-Show "Schlagerchampions"- es flossen Tränchen...

Highlights der vergangenen Jahre

Zurück zum "Schlagerbooom": Egal ob vor dem Bildschirm oder live vor Ort in der Dortmunder Westfalenhalle, in dieser Live-Show erwartet die Zuschauer immer viel. Viel Musik, viel gute Laune, glitzernde Kostüme, Überraschungen und Unvorhergesehenes. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise ein romantisches Highlight: Silbereisens Klubbb3-Bandkollege Christoff De Bolle (43) verlobte sich in der Show mit seinem Freund Ritchie. Geheiratet haben die beiden offiziell noch nicht.

Doch es gab auch eine Schrecksekunde. Sänger Thomas Anders (56) passierte ein kleines Malheur. Während seines Auftritts mit Gastgeber Silbereisen rutschte er auf der Bühne aus. Das Konfetti sei schuld gewesen, erklärte er danach via Facebook: "Konfetti auf Plastik ist wie Schmierseife und du hast wirklich überhaupt keine Chance. [...] Da hat es mich aus dem Gleichgewicht gerissen." Es gehe ihm fantastisch, er habe noch nicht mal einen blauen Fleck, "es ist alles gut bei mir gepolstert", scherzte er.

Beim "Schlagerbooom 2016" war Karel Gott (1939-2019) einer der Star-Gäste. Der am 1. Oktober 2019 verstorbene Schlagerstar kehrte mit diesem Auftritt nach, so schien es damals, überstandener Krebserkrankung auf die Fernsehbühne zurück. "Es ist für mich die schönste Nachricht, dass Karel Gott wieder fit für die Bühne ist! Er wird mit uns in der 'Schlagerbooom'-Show das 40-jährige Jubiläum seines Hits 'Die Biene Maja' feiern!", freute sich Silbereisen über seinen besonderen Gast.

Aber so traurig es auch ist, "The Show must go on", das wusste vermutlich auch der tschechische Weltstar, und in diesem Sinne heißt es am heutigen Abend wieder: "Alles funkelt! Alles glitzert!"...