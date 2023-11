Bei Eventim gibt es in der Black Week und am Black Friday bis zu 50 Prozent Rabatt auf Veranstaltungen

Der alljährliche Schnäppchentag steht an: Black Friday 2023. Auch der Ticketshop Eventim lockt mit Mega-Angeboten mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass. Vom 20. bis 26.11. gibt es satte Rabatte auf etliche Veranstaltungen. Welche das sind, zeigt der stern.

Jetzt geht's los! In der Black Week bieten Otto, Amazon, Mediamarkt, Ebay und weitere Onlinehändler Mega-Angebote. Sogar der Ticketshop Eventim geht in diesem Jahr mit Angeboten an den Start. Mit etwas Glück können Sie bis zu 50 Prozent auf Konzerttickets & Co. sparen. Von Musik- über Comedyveranstaltungen bis hin zu Austellungen – für jeden ist etwas dabei. Die Black Week 2023 erreicht ihren Höhepunkt am 24. November, dem Black Friday, gefolgt vom Cyber Weekend und dem Finale am Cyber Monday (27. November).

Black Friday 2023: Diese Eventim-Deals lohnen sich jetzt

Konzert: Petro Lomardi

Bis zu 50 % Rabatt: Pietro Lombardi, der Sänger und Entertainer, hat sich seit seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 zu einem wahren Multitalent entwickelt. Der gebürtige Karlsruher eroberte nicht nur die Musikwelt im Sturm, sondern erlangte auch als TV-Persönlichkeit und Unternehmer Anerkennung. Tickets für seine Arena Tour 2025 gibt es aktuell ab 37,55 Euro.

Konzert: Malik Harris

Bis zu 40 % Rabatt: Malik Harris begann seine musikalische Reise als Straßenmusiker in Berlin und eroberte schnell die Herzen der Passanten mit seiner gefühlvollen Stimme und seinen ehrlichen Texten. Sein Durchbruch erfolgte 2018 mit der Veröffentlichung seiner Debütsingle "Speed Limits", die nicht nur in Deutschland, sondern auch international Beachtung fand. Nun steht seine Dreamer Tour - Part II in den Startlöchern. Tickets gibt es bereits für 24,85 Euro.

Konzert: Wolfgang Petry

Bis zu 30 % Rabatt: Wolfgang Petry, der "Bonnener Junge", hat sich über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz im Herzen der deutschen Schlagerfans erobert. Seit seinen Anfängen in den 1970er Jahren hat der Sänger und Songschreiber mit seinem Stil und seiner Bühnenpräsenz Generationen von Musikliebhabern begeistert. Tickets für seine "Wahnsinn"-Tour gibt es aktuell für 47,50 Euro.

Konzert: Leony

Bis zu 30 % Rabatt: Ihren Durchbruch feierte Leony mit der Veröffentlichung ihres Hits "Faded Love" im Jahr 2020. Die Single, eine Kollaboration mit dem DJ und Produzenten ZHU, machte sie über Nacht zur Sensation. Mit einer Mischung aus gefühlvollen Vocals und elektronischen Beats schuf sie einen Song, der nicht nur in den Charts erfolgreich war, sondern auch die Herzen zahlloser Musikliebhaber eroberte. Tickets für ihre Tour gibt es derzeit bereits für 45,45 Euro.

Comedy: Mario Bart

Bis zu 30 % Rabatt: Mario Barth, Comedian und Entertainer, hat sich fest als einer der populärsten und erfolgreichsten deutschen Humoristen etabliert. Mit seinem Stil, seiner spontanen Schlagfertigkeit und einem Gespür für Alltagssituationen bringt er seit Jahren Millionen von Menschen zum Lachen. Tickets zu seiner Show gibt es bereits für 40,90 Euro.

Comedy: Bülent Ceylan

Bis zu 30 % Rabatt: Bülent Ceylan, der in Mannheim geborene Comedian mit türkischen Wurzeln, hat sich als Multitalent einen festen Platz in der deutschen Unterhaltungslandschaft erobert. Mit seinem einzigartigen Humor, charakteristischen Bühnenfiguren und einer beeindruckenden Vielseitigkeit begeistert er seit Jahren ein breites Publikum. Tickets für seine Show gibt es bereits für 39,95 Euro.

Comedy: Quatsch Comedy Club

Bis zu 30 % Rabatt: Der "Quatsch Comedy Club", Deutschlands bekannteste Comedy-Bühne, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1992 zu einer festen Institution in der deutschen Unterhaltungslandschaft entwickelt. Mit seiner Mischung aus etablierten Comedians und aufstrebenden Talenten bietet der Club eine Plattform für humorvolle Unterhaltung. Tickets gibt es ab 22,90 Euro.

Kunst: The Mystery of Banksy

Bis zu 30 % Rabatt: Banksys Kunstwerke zeichnen sich durch ihre politische Botschaft, sozialkritische Aussagen und ihre künstlerische Innovation aus. Seine Werke sind oft politisch aufgeladen und setzen sich mit Themen wie Ungerechtigkeit, Krieg, und Überwachung auseinander. Bekannt wurde er besonders für sein provokantes Straßenbild "Girl with a Balloon", das weltweit Aufmerksamkeit erregte. Tickets für seine Ausstelllungen gibt es bereits für 18 Euro.

Kunst: Körperwelten

Bis zu 30 % Rabatt: Körperwelten, konzipiert vom deutschen Anatom und Plastinator Dr. Gunther von Hagens, ist eine faszinierende und kontroverse Reihe von Ausstellungen, die seit den 1990er Jahren weltweit für Aufsehen sorgt. Das Hauptmerkmal dieser Ausstellungen sind plastinierte menschliche Körper, die auf einzigartige Weise präpariert wurden, um anatomische Strukturen darzustellen. Tickets gibt es derzeit ab 13,55 Euro.

Kunst: Klimt

Bis zu 30 % Rabatt: Die Klimt-Ausstellungen präsentieren eine breite Auswahl Gustav Klimts Werke, von den berühmten Gemälden wie "Der Kuss" und "Die Dame mit dem Fächer" bis hin zu seinen Landschaftsbildern und Porträts. Diese Ausstellungen bieten nicht nur eine Reise durch Klimts einzigartigen Stil, sondern auch einen Einblick in die sozialen und kulturellen Entwicklungen seiner Zeit. Tickets gibt es bereits ab 15,64 Euro.

Show: Das Supertalent

Bis zu 50 % Rabatt: Das "Supertalent" ist eine deutsche Fernsehshow, die erstmals im Jahr 2007 ausgestrahlt wurde und seither zu einem festen Bestandteil des deutschen Unterhaltungsprogramms geworden ist. Das Format basiert auf dem britischen Pendant "Britain's Got Talent" und verfolgt das Konzept einer Talent-Show, bei der Teilnehmer unterschiedlichster Fähigkeiten vor einer Jury und einem Live-Publikum auftreten, um den Titel des "Supertalents" zu gewinnen. Tickets für "Das Supertalent" gibt es derzeit ab 13,35 Euro.

Show: Travestie Deluxe

Bis zu 30 % Rabatt: Travestie Shows sind Unterhaltungsevents, die sich durch die Darstellung von Künstlern auszeichnen, die das Geschlecht oder die Genderrolle wechseln. In solchen Shows treten männliche Künstler oft in aufwendigen Frauenkostümen auf, während weibliche Künstler männliche Charaktere verkörpern. Die Darstellung in Travestie Shows kann von Comedy und Parodie bis hin zu ernsthaften künstlerischen Interpretationen reichen. Tickets gibt es bereits ab 37,44 Euro.

Show: A Tribute to Abba

Bis zu 30 % Rabatt: "A Tribute to ABBA" bezeichnet eine musikalische Hommage oder Tribute-Show, die sich ganz der Musik und dem Vermächtnis der legendären schwedischen Popband ABBA widmet. Tickets gibt es derzeit im Black Friday Sale für 57,80 Euro.

Show: The Showgirls of Burlesque

Bis zu 30 % Rabatt: "The Showgirls of Burlesque" sind eine Gruppe von Künstlerinnen, die sich der Kunstform des Burlesque widmen. Burlesque ist eine Unterhaltungsform, die Elemente von Tanz, Komödie, Musik und Striptease kombiniert. Im Fokus steht dabei oft die sinnliche und kunstvolle Darstellung des weiblichen Körpers. Tickets zur Show gibt es derzeit für 47,93 Euro.

