von David Baum Skifahren bei Plusgraden auf schmalen Kunstschnee-Bahnen: Das ist zurzeit die Realität des Skitourismus. Unser Autor hat sich am Dreikönigs-Wochenende auf die Pisten von Tirol und Salzburg gewagt.

Die Kellnerin im Vier-Sterne-Hotel begrüßt einen mit gewohnt zuckersüßem Tiroler Gastro-Charme. „Griaß Eich, was seids ihr für eine nette Runde, eine Wandergruppe?“, fragt sie während sie den Filterkaffee serviert. Ernsthaft, Wandergruppe im Januar? Mit mitleidigem Blick lässt sie sich berichten, dass man bereits im vergangenen Sommer die Skiferien gebucht habe, um nun bei Plusgraden etwas ratlos im Hotelzimmer zu hocken und im Internet nach nahegelegenen Thermalbädern zu suchen. „Aber sie geben sich alle Mühe, zu beschneien, manche Gäste sind überrascht, wie guat es auf dem Kunstschnee geht", beteuert die Tirolerin. Ein Herr am Nebentisch, der seit einer Woche hier ist, räuspert sich beinahe protestierend. Der Frühstückstraum des Hotels bietet durch seine Panoramafenster nicht nur den schönsten Blick auf den Wilden Kaiser, sondern auch auf das ganze matschige Debakel. Die Farbe dieser Skisaison ist braun. So malerisch der Gebirgszug auch vor einem liegen mag, bekommt man auch eine recht gute Sicht auf die bittere Zukunft der alpinen Winter. Zwischen den kargen braunen Hängen wursteln sich weiße Fahrbahnen herab, auf denen nicht sonderlich fröhlich wirkende Wintersportler über den Kunstschnee runterbrettern.

Das weiße Band

Der oberösterreichische Großliterat Franzobel benannte dieser Tage in einem kurzen Essay in den sozialen Medien das Drama des Landes. In seinem Text stellt er die verbotene Frage, ob sich die große Zeit des Wintersports vielleicht auf ihrer Zielgerade befindet. Weil Schneekanonen und Eishallen „in Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels semikriminell geworden“ sind. In Österreich sei der Gedanke noch „Ketzerei!“, schreibt er. „Die Abschaffung der wenigen Sportarten, bei denen wir zumindest zeitweise den Ton angeben, kann nur einer gemeinen, österreichfeindlichen Weltverschwörung entspringen. Was würde aus dem Tourismus, den Hoteliers, Seilbahnbetreibern, Schleppliftbügel-Büglern? Die heimische Identität ist derart verwintersportet, dass man sich wundert, warum sich der Bundesadler nicht an Skistöcke krallt.“ Tatsächlich hat der Tourismus in Österreich ungefähr die Bedeutung, wie die Automobilindustrie in Deutschland. Beide teilen sich ein ähnlich fragwürdiges Image in Zeiten des Klimawandels und den bitteren Verdacht, ein totes Pferd zu reiten.

Ausflug auf den Gletscher als „guilty pleasure"

Die Wirtin hat einem dann noch den Rat gegeben, es auf der anderen Seite der Gebirgskette zu versuchen, wo auf dem Kitzsteinhorn immerhin ein Gletscher und somit echter Schnee wartet. Und sie hat es einem in verschwörerischem Ton zugeflüstert, als ginge es darum, die geheime Nummer eines Drogendealers zu verraten. Während man die Serpentinen des Pass Thurn hochfährt, berichtet Radio Salzburg von der schrecklichen Winterwärme und die drohenden Gefahren für Wirtschaft, Wohlstand – und sogar Gesundheit. „Wenn sie einen Schnupfen haben, dann bedenken sie bitte, dass es auch eine Allergie sein könnte“, sagt der Moderator. „Denn es gibt gerade eine Pollenwarnung, die Haselnüsse schlagen aus!“ Man kennt kaum ein anderes Thema. In den Nachrichten folgt die Meldung, dass diese Skisaison bereits zehn Totesopfer gefordert habe, was daran liegen könnte, dass abseits der Kunstschneebahnen harte Gegenstände lauern und älteren Wintersportfans in den Höhenmetern der Gletscher öfter als sonst der Kreislauf versagt. Im Morgen-Journal werden Wirtschaftstreibende aus den Regionen interviewt, die die Arbeit der Pistenraupenfahrer loben, die mit GPS-Systemen ausgestattet geradezu filigran den Kunstschnee präparieren würden – und insofern dem Skigenuss fast nichts mehr im Wege steht.

Sturm auf die letzten weißen Flecken

Es ist Dreikönigstag, nicht nur ein Hochfest des Katholischen Glaubens, sondern auch der Ski-Industrie. Österreich und Bayern haben frei, in diesem Jahr fällt er auch noch auf einen einen Freitag. Kurzum: es herrscht die weiße Hölle. Offenbar haben viele andere Skiwirtinnen ihren Gästen den kleinen verschwörerischen Rat mitgegeben, und sie auf den Kitzsteinhorn-Gletscher geschickt. Es sieht aus wie in Star Wars-Filmen, wenn die Startrouper-Horden anrücken, Hundertschaften Behelmter drängen sich an Stahlkonstruktionen entlang. Hier 35 Minuten Schlange, dort 20 Minuten Wartezeit, und dann nochmal 40 Minuten, bis man innerhalb der Gipfelplattform „Top Of Salzburg“ in eine weitere Gondel gelangt, die einen endlich zu einer Abfahrt bringt. Dazwischen wird gequetscht, gerempelt und gefaucht. Dann aber endlich Skivergnügen, für ein paar Minuten ist es hier oben, wie es im Hit von Wolfgang Ambos versprochen wird: „Weil durt auf die Berg o'm hom's immer an leiwandn Schnee.“

Skisport als Lebensgefühl

Was war das einst für ein Freiheitsversprechen! Wer im Alpenraum aufgewachsen ist, lernte das Skifahren parallel zum Gehen, seine ersten Schneepflug-Spuren konnte man noch vor dem ersten Buchstaben schreiben – in den Schnee. Von meinem Heimatort war das nächste echte Skigebiet etwa 45 Minuten entfernt, aber wir fuhren im Winter jeden Nachmittag nach der Schule auf einer „Leitn“, wo sogar ein mit Rasenmäher-Motor betriebener Mini-Lift knatterte, der uns Kinder hochzog. Doch die Ausflüge mit Freunden und anderen Kindern in die Skigebiete waren das Höchste – im wahrsten Sinne. „Jemand, der nie hier oben war und der diesen Skibetrieb nicht kennt, kann sich vermutlich nicht vorstellen, was das bedeutet“, sagt mein Freund Lars aus Potsdam, der auch als kleiner Junge bereits mit seinen Eltern alljährlich Skiferien machen durfte, und mit seinen Kindern heute kommt. Diese Lust schwierigere Pisten zu erklimmen, dieses immense Glücksgefühl über eine sonnige Abfahrt zu wedeln, dabei dieser unglaubliche Blick auf erschütternd schöne Bergmassive. Natürlich gab es immer schon berechtigte Zweifel an der immer weiter fortschreitenden touristischen Erschließung des Alpenraums. Immer höher, immer weiter, immer krasser, immer exklusiver. Unsere zwei Skitage am Dreikönigswochenende haben 220 Euro Übernachtung im Vierstern-Hotel gekostet, 110 beim Ski-Verleih, 130 für Ski-Pässe. Das wären umgerechnet ca. 6500 Schilling ohne Kost und Aprés-Ski-Schnäpse, dafür ist in meiner Kindheit eine ganze Familie für zwei Wochen in einen luxuriösen Skiurlaub gereist. Aber gut, Falafel-Burger im Gipfelrestaurant auf 3.029 Metern mit Blick auf den Großglockner gab es damals nicht.

Wenn die Seilbahngondeln Trauer tragen

Vielleicht ist es auch signifikant, dass in den Aprés-Ski-Hütten nicht mehr diese unschuldigen, fröhlichen Lieder zu hören sind, wie „Skifoahn“ von Ambros oder „Zwei Spuren im Schnee“ von Vico Torriani, sondern bäuerlicher Hiphop, bei dem sich immer irgendwas auf „Titten“ reimen muss. Unbedarft lässt es sich eben nicht mehr auf eine der acht Gletscherskigebiete Österreichs fahren, deren Ablaufdatum so grell leuchtet, wie auf einem drei Wochen alten Bananenjoghurt in der Augustsonne. 2022 war der viertwärmste Sommer der Aufzeichnungsgeschichte und führte zu einer Rekordschmelze. Gletschervermesser Andreas Knittel vom Österreichischen Alpenverein verkündete kürzlich, dass bis Ende des Jahrhunderts kein einziger erhalten bleiben wird. Bei 10 Grad am 6. Januar 2023 auf den Kitzsteinhorn -Gletscher zu fahren, verfinstert insofern die persönliche CO2-Bilanz, als würde man mit dem Privatjet zum Wochenmarkt in die Nachbarstadt fliegen, weil es dort bessere Flugmangos gibt. Wer dann auch noch Bayerns Wirtschaftsminister Hubsi Aiwanger im Deutschlandfunk zuhören muss, wie er sagt: „Wir können den Leuten nicht sagen: Bleib mit deinen Kindern zu Hause, mach aus deinen Skiern Brennholz und geh in den Keller zum Weinen“, weiß wie verfahren die Sache ist.

Kunstschnee-Zauber

Die Pistenraupenfahrer und Kunstschneezauberer haben wirklich einen guten Job gemacht. Die „weißen Bänder“ unten im Tal sind gar nicht so übel zu fahren, rein technisch ist das alles okay. „Dieser Tage wurde das allerletzte Telegramm verschickt und ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass bald der letzte Skirennläufer seine Schuhe in den Restmüll stellt“, schreibt Franzobel. „2050 wird in fünfzig Prozent der Wintersportorte kein Pistenspaß mehr sein. Sogar das IOC bereitet sich mit Notfallplänen vor. Natürlich kann man im gegenwärtigen Tauwetter eine launige Wetterkapriole sehen, wie sie immer wieder vorgekommen ist, aber Gletscherschmelze und Meererwärmung bleiben.“ Es gibt kein Erbarmen.

Die Tiroler Wirtin hat sich am Morgen ausführlich berichten lassen, wie „gführig“ der Schnee oben auf dem Horn gewesen sei. „Ja mei, es ist halt der wärmste Januar seit 1881“, sagt sie. Aber es würde schon noch schneien, im Februar spätestens. Außerdem gäbe es ja noch andere tolle Dinge in der Region, die Thermen, die Swarovski-Welt von André Heller, oder sofern man sich für das Traditionelle interessiert, würde der Salzburger Erzbischof persönlich am Sonntag das Hochamt in der barocken Pfarrkirche von St. Johann lesen. Doch der Morgen ist schön und sonnig, statt in der Kirche ist die Kunde von der Erlösung im Autoradio zu vernehmen: Ab kommender Woche soll es wieder Schneien. Da ist die Freude so groß, dass es einen doch wieder auf den Gletscher zieht. Der Berg hört nie auf zu rufen, wieder machen sich die Kolonnen auf den Weg zu den Talstationen, und in Radio Salzburg läuft ein Hit von Falco. Er singt: „Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind."