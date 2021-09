Die Scorpions veröffentlichen im Februar ihr 18. Studioalbum. Das neue Werk wird die Band anschließend rund um den Globus live präsentieren.

Die Scorpions haben ein neues Album und eine Welttournee für kommendes Jahr angekündigt. Im Februar 2022 veröffentlichen sie ihr 18. Studioalbum "Rock Believer". Das neue Werk wird die Band rund um Klaus Meine (73) und Rudolf Schenker (73) anschließend live präsentieren.

Zum ersten Mal ist Ex-Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee (57) dabei. "Das Album hat die Scorpions DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine Kompositionen", sagt Frontmann Klaus Meine in der Ankündigung zu Album und Tournee. Darin erklärt er auch, warum die neuen Songs "die Frische und Power der 80er-Scorpions-Alben" haben: "Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen - genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen."

Im Oktober erscheint eine neue Single

"Rock Believer" wird im Februar 2022 veröffentlicht, bereits Ende Oktober 2021 erscheint die neue Single "Peacemaker". Die "Rock Believer World Tour" startet in Las Vegas, wo die Band vom 26. März 2022 bis 16. April im Rahmen ihrer Residency im Planet Hollywood Hotel & Casino gastieren wird. Im Anschluss geht es dann nach Europa, wo sie unter anderem in der Accor Arena in Paris und weiteren neun europäischen Ländern spielen. Sechs Shows wird es in Deutschland geben.

Die Scorpions spielen demnach in Stuttgart am 8.6.2022 (Schleyer-Halle), in München am 10.6.2022 (Olympiahalle), in Frankfurt am 12.6.2022 (Festhalle), in Berlin am 15.6.2022 (Mercedes-Benz Arena), in Hannover am 17.6.2022 (ZAG-Arena) und in Dortmund am 19.6.2022 (Westfalenhalle).

Ab Donnerstag, dem 30. September 2021 (10:00 Uhr), bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 1. Oktober 2021 (10:00 Uhr). Für Mitglieder des Scorpions-Fanclubs gibt es einen exklusiven Vorverkauf bereits ab Mittwoch, dem 29. September 2021 (12:00 Uhr).