2023 waren die Scorpions in den USA, Südamerika und Europa auf Tournee. Im nächsten Jahr geht es weiter.

Die Scorpions gehen 2024 erneut auf Tour und kommen auch nach Deutschland - mit einem größeren Programm. In diesen Städten machen sie Halt.

Die Hard-Rock-Band Scorpions wird im nächsten Jahr wieder in Deutschland auftreten. Fünf Konzerte soll es hierzulande im Herbst geben. Der Veranstalter verrät in einer Mitteilung jetzt erste Details.

Auf den kommenden Konzerten soll das Programm zusätzlich aufgestockt werden. "Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre 'Love at First Sting'", erklärt Sänger Klaus Meine (75). Die beliebtesten und ikonischsten Songs sollen natürlich weiterhin auf der Set-Liste verbleiben. "Der Skorpion wird den Stachel für die deutschen Fans nochmal richtig ausfahren", sagt der Frontmann.

Enttäuschte Fans bekommen Wiedergutmachung

Bei ihrer letzten Tour konnte die Rockband nur sechs Städte in ihrem Heimatland besuchen, was viele Hörer der Gruppe enttäuschte. Doch dafür hat Meine eine Erklärung: "Das musste aus Zeitgründen sein, aber wir haben uns die Stimmen der Fans zu Herzen genommen und schon bei der Planung für 2024 mit einberechnet. Jetzt kommen wir im September zu den Rockfans!"

Tickets gibt es schon bald

Ihre Tour im kommenden Jahr beginnen die Scorpions mit einem Stopp in Mexiko und einem längeren Aufenthalt in Las Vegas. Nach drei Festival-Auftritten spielen sie ab Mitte September in Deutschland: Die Städte Nürnberg, Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt stehen auf dem Programm. Der Termin beim legendären Metal-Festival Wacken im Sommer 2024 steht bereits seit längerem fest. Tickets für die reguläre Tour können im allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, den 24. November, auf den üblichen Plattformen erworben werden.