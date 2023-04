von Amelie Graen Seine Gags: immer Treffer. Sein Publikum: mehr als eine Million. Wer ist Sebastian Hotz, der Mensch hinter dem Internet-Phänomen "El Hotzo"?

Sebastian Hotz schlendert zur nächsten Bahn, den Schläger über der Schulter, auf den Lippen ein Lächeln. Er, der sich gern als "Bewegungslegastheniker" beschreibt, liegt in Führung, hier auf dem Minigolfplatz in Neukölln. Hotz zeigt auf das Netz, das am Ende der Bahn aufgespannt ist. "Da muss der Ball durch", sagt er. "Das Geheimnis ist einfach: ganz viel Kraft!" Er geht leicht in die Knie, holt aus und schlägt den Ball mit Schwung nach oben.

"Aaaaah!" Der stern-Fotograf, der gerade ein Bild machen will, sackt zusammen und fasst sich an den Oberschenkel. "Oh Gott!", ruft Hotz. "Es tut mir so leid, ehrlich! Ich hab dich da noch stehen sehen und dachte, so blöd bin ich nicht, dich zu treffen. Geht es dir gut?"