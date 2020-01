Sebastian Preuss (29) geht ab 8. Januar (20:15 Uhr) bei "Der Bachelor" auf die Suche nach seiner Traumfrau. Vor ihm haben schon neun andere Männer versucht, in der RTL-Datingshow die große Liebe zu finden. Doch hat es geklappt? Wie erging es den einstigen Single-Männern nach der Sendung? Hier gibt es die Antwort.

1. Staffel: Marcel Maderitsch

Marcel Maderitsch machte 2003 den Anfang: An der Côte d'Azur suchte der damals 29-Jährige Bankangestellte seine große Liebe. Seine letzte Rose vergab er an Schornsteinfegerin Juliane Ziegler. Die Beziehung der beiden war nicht von Dauer. Der erste deutsche TV-"Bachelor" versuchte danach, sein Liebesglück mit der Zweitplatzierten Nicole zu finden. Maderitsch zog sich nach der TV-Show aus der Öffentlichkeit zurück. Laut RTL lebt und arbeitet er nach "Der Bachelor" wieder als Finanzberater in der Schweiz.

2. Staffel: Paul Janke

Paul Janke (38) versuchte 2012 in der zweiten Staffel sein Glück. Am Ende entschied sich der Junggeselle für PR-Managerin Anja Polzer. Die beiden fanden aber nach dem Ende der Sendung nicht zueinander: Nach der Ausstrahlung des Show-Finales gaben sie ihre Trennung bekannt. Heute ist Janke ein beliebtes TV-Gesicht. Im Jahr 2013 nahm er beispielsweise an der sechsten Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil und schaffte es auf den dritten Platz. 2014 stand er im Finale der Sat.1-Show "Promi Big Brother". 2018 suchte Paul Janke dann erneut im Fernsehen nach der großen Liebe: In der ersten Staffel "Bachelor in Paradise" fand er jedoch erneut kein Glück in der Liebe. 2019 stand er den Kandidatinnen und Kandidaten der Datingshow als Barkeeper mit Rat und Tat zur Seite.

3. Staffel: Jan Kralitschka

Jan Kralitschka (43) entschied sich 2013 für Alissa Harouat, für die große Liebe reichte es allerdings nicht. Die beiden wurden nach der Sendung kein Paar. Kralitschka blieb nach seiner "Bachelor"-Teilnahme im TV präsent: Im Sommer 2013 wurde er Kandidat bei "Das perfekte Promi-Dinner", 2014 trat er beim "Promiboxen" an und 2016 nahm er an der Tanzshow "Deutschland tanzt" teil. 2018 saß er zudem in der Jury bei "Curvy Supermodel". Der ehemalige "Bachelor" arbeitet immer noch als international gebuchtes Model für unterschiedliche Labels sowie als Rechtsanwalt.

4. Staffel: Christian Tews

Christian Tews (39) ging, wie seine beiden Vorgänger, in Südafrika auf Traumfrau-Suche. Er überreichte 2014 seine letzte Rose an Katja Kühne. Kurz nach der Show gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Mittlerweile ist Tews ein verheirateter Mann, seine Ehefrau ist Claudia Lösch, und Vater von Zwillingsmädchen. Der Unternehmer und Hobbykoch postet regelmäßig süße Familienfotos auf Instagram. Auch seine Ex-Freundin Katja Kühne (34) hat ihr Liebesglück gefunden: Anfang 2020 machte ihr Fußballer Marcel Sabitzer (25) einen Antrag.

5. Staffel: Oliver Sanne

In der fünften Staffel buhlten die Kandidatinnen um Oliver Sanne (33). Der Mister Germany 2014 entschied sich für Liz Kaeber. Zwischen den beiden sind nach der Show aber keine Funken gesprüht. 2018 nahm Sanne an dem "Bachelor"-Ableger "Bachelor in Paradise" teil, fand jedoch auch im Paradies nicht die große Liebe. Kurz nach der Show lernte er Gesundheitscoach und die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin Jil Rock (27) kennen. Inzwischen wohnt das Paar zusammen in Düsseldorf.

6. Staffel: Leonard Freier

Leonard Freier (34) war 2016 "Der Bachelor" und vergab erstmals in Miami die Rosen. Der Unternehmensberater entschied sich im Finale für Leonie Sophia Pump, nach der Ausstrahlung gaben die beiden bekannt, dass sie kein Paar geworden sind. Für Freier folgten im Herbst 2016 TV-Auftritte bei "Grill den Henssler" und bei der Tanzshow "Dance Dance Dance". 2017 nahm er zudem bei "Promi Shopping Queen" teil. Wie steht es um die Liebe? Der Ex-Rosenkavalier war 2016 kurzzeitig mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger (27) liiert. Im Herbst 2017 nahm er die Beziehung zur Mutter seiner Tochter wieder auf. Das Paar heiratete im Juni 2018.

7. Staffel: Sebastian Pannek

In der Staffel mit "Bachelor" Sebastian Pannek (33) sah es 2017 so aus, als ob aus der Kuppelshow das lang ersehnte Traumpaar hervorgehen würde: Das Model überreichte seine letzte Rose an Clea-Lacy Juhn (28). Die Beziehung der beiden hielt rund anderthalb Jahre. Doch das "Bachelor"-Universum hat Pannek trotzdem Glück gebracht: Mittlerweile ist er mit der Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger liiert. Die beiden erwarten 2020 ein Kind. Auch Clea-Lacy Juhn hat eine neue Liebe gefunden - sie machte vor Kurzem ihre Beziehung mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile (28) öffentlich.

8. Staffel: Daniel Völz

In der achten Staffel war Schauspieler und Immobilienmakler Daniel Völz (34) der heißbegehrte Single-Mann. In der letzten Nacht der Rosen schloss er Kristina Yantsen als seine Auserwählte in die Arme. Ihre Beziehung hielt von Dezember 2017 bis April 2018. Im August 2018 wagte er noch einmal einen Ausflug ins TV und nahm in Sat.1 bei "Promi Big Brother" teil. Am Ende belegte er den vierten Platz. Seit Frühjahr 2019 schwelgte Völz mit Freundin Lisa (27) im Liebesglück, doch Anfang Januar 2020 teilte er in seiner Instagram Story mit, dass er wieder Single ist.

9. Staffel: Andrej Mangold

Der ehemalige Profi-Basketballspieler Andrej Mangold (32) suchte im vergangenen Jahr seine Herzdame. Er fand sie in Sport- und Gesundheitsmanagerin Jennifer Lange (25) aus Bremen. Die beiden sind bis heute liiert, wohnen in Bonn und präsentieren sich gerne als harmonisches Power-Pärchen auf Instagram. Zusammen kommen sie auf rund 600.000 Abonnenten. Ende Dezember 2019 verrieten sie RTL, dass sie sich in Sachen Wohnung demnächst vergrößern wollen, die Fans auf das "Bachelor"-Baby aber noch warten müssen. Jennifer Lange: "Aktuell bin ich einfach noch nicht bereit für ein Kind. Das ist mir zu viel Verantwortung gerade. Ich weiß, was dahinter steckt. Dafür bin ich einfach noch nicht bereit."