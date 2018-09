"Durchschnittlich schafft es ein NFL-Spieler, sich drei Jahre lang in der Liga zu halten. Ich habe es acht Jahre lang geschafft", schreibt Sebastian Vollmer (34) in seinem Buch "German Champion: Die Geschichte meiner NFL-Karriere". Mit den New England Patriots gewann der American-Football-Spieler aus Nordrhein-Westfalen zweimal den Super Bowl, den wichtigsten Titel der American-Football-Profiliga. Letztes Jahr erklärte er seine Karriere dann für beendet. Er hat einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden.

Sebastian Vollmer ist stolze 2,03 Meter groß und bringt über 130 Kilogramm auf die Waage. Die perfekte Statur für die Position des Offensive Tackles. Dabei wusste der Sportler zu Beginn seiner Karriere noch nicht einmal, was das überhaupt bedeutet. Nachdem er in seiner Kindheit und Jugend eisern als Schwimmer unterwegs war, einst sogar an der Seite von Olympia-Silbergewinner Thomas Rupprath (41) trainierte, legte er mit 16 Jahren den Grundstein für seine spätere NFL-Karriere.

Prioritäten ändern sich

Was bei dem American-Football-Klub der Düsseldorfer Panthers begann, endete für Vollmer in einer absoluten Sensation. An der Seite von American-Football-Star Tom Brady (41) konnte sich der Mann mit Schuhgröße 52 in den Jahren 2015 und 2017 über zwei Super-Bowl-Titel freuen. Doch irgendwann war Schluss.

"Die vielen Operationen in den Jahren zuvor und die Geburt unseres ersten Kindes Annabel hatten mir gezeigt, dass es für mich Zeit wurde, ein neues Kapitel aufzuschlagen", schreibt Vollmer in seinem Buch. "Die Familie sollte ab sofort an erster Stelle stehen."

Die Frau an seiner Seite

Lindsey, Vollmers bessere Hälfte, hatte es mit ihrem Mann nicht immer leicht - das weiß er offenbar auch selbst. Die beiden kennen sich schon seit Collegetagen und gaben sich im Jahr 2014 auf der Karibikinsel St. John das Jawort. Während seiner aktiven Karriere musste sich Lindsey allerdings in Verzicht üben. "In dieser Zeit war ich zu Hause mehr oder weniger unsichtbar", gesteht der Sportler ein. "Die Familie Vollmer war in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes eine One-Woman-Show. Lindsey war Ehefrau, Managerin, Seelenklempnerin, Hausfrau, Mutter und Krankenschwester in einer Person."

Mittlerweile sieht es anders aus. Mit Sohn Lucas kam im März dieses Jahres Vollmers zweites Kind zur Welt. "Ich habe jetzt eine kleine Familie, um die ich mich kümmern muss und um die ich mich unbedingt kümmern will", schreibt der deutsche American-Football-Star in seinem Buch. Zwar habe er es dem Sport zu verdanken, heute tun und lassen zu können, was er möchte, doch eines ist dem Familienvater durchaus bewusst: "Ohne Lindsey wäre ich in der NFL nie so erfolgreich gewesen."