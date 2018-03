Mit ihrem Gute-Laune-Hit "Ham kummst" feierten Seiler und Speer nicht nur in ihrer Heimat Österreich große Erfolge. Auch in Deutschland konnte das Pop-Duo überzeugen. Umso schockierender war Ende letzten Jahres die Nachricht, dass Gitarrist und Sänger Bernhard Speer in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde. Die Deutschland-Tournee der beiden Österreicher musste abgesagt werden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben...

Jetzt melden sich Seiler und Speer wieder zurück. Das große Comeback der Musiker findet am 7. April beim großen Saisonfinale im Montafon, Österreich, statt. Anschließend geben Christopher Seiler und Bernhard Speer ausgewählte Hallen- und Open-Air-Konzerte in Deutschland. Unter anderem spielen sie in Pfullendorf, Esslingen am Neckar, Passau, Köln, Hamburg und Berlin.