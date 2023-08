Selena Gomez und Miley Cyrus haben gegenseitig Werbung für ihre neuen Songs gemacht, die ausgerechnet am selben Tag veröffentlicht werden.

Miley Cyrus (30) und Selena Gomez (31) veröffentlichen beide am Freitag, 25. August, ihre jeweilige neue Single. Nachdem Fans sich darüber gewundert hatten, reagierten die Stars mit einem lustigen Clip in ihren Instagram-Storys.

Gemeinsame Sequenz aus "Hannah Montana"

Dabei griffen sie die Titel ihrer neuen Lieder auf. Während Miley Cyrus' neuer Song "Used To Be Young" (Dt.: "Wir waren jung") heißt, wählte Selena Gomez den Titel "Single Soon" ("Single bald").

"Miley und ich haben beide bald eine Single und wir veröffentlichen sie am selben Tag", schrieb Gomez in einer Instagram-Story und betonte die lange Verbundenheit der beiden Stars: "Wir sind Freunde, seit wir jung waren. Ich freue mich auf den 25. August!" Dazu zeigte sie einen kurzen Clip von ihrem Auftritt in Cyrus' früherer Fernsehserie "Hannah Montana".

Damals spielte sie die Rivalin Mikayla Skeech, in dem Video lieferten sich die damaligen Teenager einen gehässigen Austausch. Während sie bei einem Spendentelefon nebeneinandersaßen, sagte Gomez' Charakter: "Ich würde dir gerne Gesangsunterricht geben. Ich habe gerade deine neue Single gehört, autsch."

Die alte Sequenz teilte auch Miley Cyrus in ihrer Story und betonte dazu: "Selena und Miley bringen beide bald ihre neuen Singles raus. Ich sage: Wir waren jung."

Seit 2015 sind sie wieder Freundinnen

Die Künstlerinnen kennen sich seit ihren Kindheitstagen und begleiteten sich durch ihre Karrieren. Ihre Fernsehsendungen "Hannah Montana" (2006-2011) und "Die Zauberer vom Waverly Place" (2007-2012) wurden während ihrer frühen Teenagerjahre auf dem Disney-Kanal ausgestrahlt.

Dann war jedoch von jahrelangen Streitigkeiten zwischen ihnen zu hören, 2015 erfolgte die Versöhnung. Fünf Jahre später verriet Gomez im Talk mit Cyrus, dass sie eine bipolare Störung hat. Während der Instagram-Serie "Bright Minded" erinnerte Cyrus daran, dass es den beiden Frauen gelang, ihre Freundschaft wiederherzustellen. Gerade erst habe ihr Gomez ein Schmetterlings-Emoji geschickt. "Und das reicht. Verbinde dich mit Menschen und zeige ihnen, dass du da bist. Ein Schmetterlings-Emoji reicht völlig aus."