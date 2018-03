Im April stehen etliche Serien-Highlights für Serien-Junkies bereit. Nicht nur Daniel Brühl (39, "Rush - Alles für den Sieg") ist in einer neuen Show zu sehen. Alle Fans von "Grey's Anatomy" erfahren endlich wie es mit Meredith Grey (Ellen Pompeo) und Nathan Riggs (Martin Henderson) weitergeht. Und Sky geht mit dem neuen Original "Der Grenzgänger" auf Sendung.

Free-TV

Los geht's im Free-TV: RTL hat ab Dienstag, 3. April, um 20:15 Uhr eine neue Anwaltsserie am Start. In "Jenny - echt gerecht!" eckt Jenny Kramer (Birte Hanusrichter) wegen ihres aufbrausenden Verhaltens stets an. Als sie ihr Pro-Bono-Anwalt Maximilian Mertens (August Wittgenstein) vor Gericht im Stich lässt, als es um Unterhalt von ihrem Ex-Mann geht, will sie ihm in der Kanzlei Von Bergen & Partner gehörig die Meinung geigen. Durch ein Missverstädnis wird sie jedoch für die neue Bürohilfe gehalten - sehr zum Missfallen von Maximilian, dem sie sein Nicht-Erscheinen vor Gericht fortan mehr als einmal unter die Nase reibt...

Ab Mittwoch, 25. April, zeigt ProSieben um 20:15 Uhr die neuen Folgen der 14. Staffel " Grey's Anatomy" als Free-TV-Premiere. Deutsche Fans erfahren nun, wie es mit den frisch entfachten Gefühlen zwischen Meredith Grey (Ellen Pompeo) und Nathan Riggs (Martin Henderson) weitergeht. Immerhin ist seine für tot gehaltene Verlobte Megan (Abigail Spencer) zurück - was bei allen Beteiligten für reichlich Gefühlschaos sorgt. Finden Alex (Justin Chambers) und Jo (Camilla Luddington) wieder zusammen? Und haben April (Sarah Drew) und Jackson (Jesse Williams) doch noch eine Chance?

Ebenfalls ab 25. April um 20:15 Uhr strahlt VOX die neue Dramedy-Serie "Imposters" als Free-TV-Premiere immer mittwochs in Doppelfolgen aus. Schwindlerin Maddie Jonson (Inbar Lavi) wickelt mit Hilfe ihrer zwei Komplizen Sally (Katherine LaNasa) und Max (Brian Benben) sowohl Männer als auch Frauen um ihren Finger. Dabei bricht das trügerische Trio nicht nur professionell Herzen, sondern räumt auch die Konten der liebestrunkenen Opfer leer - bis drei der Verflossenen zum Gegenschlag ausholen...

Sky

Sky hat den deutsch-norwegischen Schauspieler Tobias Santelmann (37, "Point Break") für die neue Original Production "Der Grenzgänger" verpflichtet. Er spielt den Osloer Cop Nikolai Andreassen, der stets für Gerechtigkeit und Menschenwürde kämpft. Sein Privatleben hält er streng geheim - doch durch einen neuen Fall gerät alles ins Wanken. Und dann scheinen auch noch sein Bruder und sein Vater in einen Mord verwickelt zu sein. Ab 6. April läuft "Der Grenzgänger" exklusiv auf Sky Atlantic HD - immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen und ist dazu auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand auf Abruf verfügbar.

Fans von Oscar-Gewinnerin Viola Davis (52) können sie ab Montag, 9. April um 20:15 Uhr wieder als Annalise Keating erleben. Die vierte Staffel "How to Get Away With Murder" feiert bei RTL Crime Deutschlandpremiere. Wie geht es nach dem Tod von Wes (Alfred Enoch) weiter? Und was passiert mit Laurel (Karla Souza), die Wes' Baby unter dem Herzen trägt?

Alle Fans von "Westworld" können sich im April ebenfalls auf neue Folgen freuen! Was hat Dolores (Evan Rachel Wood) nun vor und wird es ein Wiedersehen mit Ford (Anthony Hopkins) geben? Wie werden sich die anderen Androiden verhalten? Und wird Maeve (Thandie Newton) ihre Tochter wiederfinden? Sky zeigt die zweite Staffel parallel zur US-Ausstrahlung als OV-Preview in der Nacht vom 22. auf den 23. April auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. Am 23. April startet die lineare Ausstrahlung um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD - auf Deutsch und im Original.

Netflix

Netflix bietet am 13. April Serien-Nachschub. In der ersten Staffel von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten" kehrt Familie Robinson der überbevölkerten Erde den Rücken und soll einen neuen Planeten so vorbereiten, dass die Menschheit ihn besiedeln kann. Doch sie kommen im Weltall vom geplanten Kurs ab. Die neue Dramaserie ist ein Reboot des gleichnamigen Sci-Fi-Hits aus den 1960er Jahren.

Ab 19. April entführt die erste Staffel von "The Alienist - Die Einkreisung" nach New York City im Jahr 1896. Mehrere männliche Prostituierte werden ermordet aufgefunden - das ist die Kompetenz des Psychologen Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) gefragt. Der verbissene Mediziner ist ein Genie auf dem umstrittenen neuen Gebiet der Geisteskrankheiten und die letzte Hoffnung bei der Jagd auf den einzigartigen Ritualmörder. Luke Evans (38) verkörpert den Zeitungsillustrator John Moore. Dakota Fanning (24) spielt Sara Howard, eine ehrgeizige Polizeisekretärin, die zur ersten weiblichen Kommissarin der Stadt aufzusteigen.

Schräg wird es ab 26. April in der ersten Staffel "Happy!". "Law & Order: Special Victims Unit"-Urgestein Christopher Meloni (56) spielt darin den ehemaligen Cop Nick Sax, der ein Alkoholproblem hat. Als er auf einmal ein fliegendes, blaues Einhorn sieht, glaubt er, endgültig verrückt geworden zu sein. Dass das Einhorn ihn auffordert, ein Mädchen zu retten, das von Santa entführt wurde, macht das Ganze nicht einfacher.

Amazon

Die vierte Staffel des Amazon Prime Originals "Bosch" ist ab 13. April verfügbar. Sie beginnt am Abend bevor ein Bürgerrechtsprozess gegen das LAPD startet. Ein Anwalt wird ermordet und Detective Harry Bosch (Titus Welliver) wird beauftragt, eine Task Force zur Aufklärung des Verbrechens zu leiten, bevor in der Stadt ein Aufstand ausbricht - dabei rückt einmal mehr seine eigene Abteilung ins Rampenlicht.

Die vierte Staffel "Fear the Walking Dead" wird am 16. April veröffentlicht. Die neuen Folgen zeigen das Crossover mit "The Walking Dead" und somit eine andere Perspektive der Geschichte. Die Vergangenheit der Charaktere vermischt sich mit der Gegenwart, neue Verbündete werden gewonnen, neue Feinde und Bedrohungen tauchen auf und die Legion von Untoten macht die Zukunft ungewiss.

Für "Breaking Bad"-Star und Neu-Papa Aaron Paul (38) geht es am 26. April mit "The Path" weiter. In der dritten Staffel führt Aaron Paul alias Eddie Lane die fiktionale Religionsgemeinschaft, die sich "Die Meyeristen-Bewegung" nennt, an. Allerdings werden dunkle Geheimnisse über den Gründer der Bewegung aufgedeckt, die Eddie Lane an seine Grenzen bringen.