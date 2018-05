Im Juni locken warme Sommertage alle Serien-Fans nach draußen. Außerdem steht mit der Fußball-Weltmeisterschaft das nächste sportliche Großereignis an. Doch es gibt das eine oder andere Highlight bei Netflix, Amazon und im Free-TV, dem sich echte Serien-Junkies wohl nicht entziehen können. Entweder auf einen Regentag warten - oder einfach nach Sonnenuntergang der Serien-Sucht frönen. Es lohnt sich!

Netflix

Am 8. Juni bekommen alle Fans von "Sense8" ein letztes Mal ihre Lieblingsfiguren um den Deutschen Max Riemelt (34, "Freier Fall") zu sehen. Es steht das spannende, zweistündige Finale an - in dem die Leidenschaften hochkochen. Die Sensates wollen ihre Gruppe retten - und ihre Feinde ein für alle Mal stoppen.

Am 15. Juni geht es für Ashton Kutcher (40, "Kiss & Kill") und "The Ranch" weiter. In den zehn neuen Folgen steht die Hochzeit von Colt (Kutcher) und Abby (Elisha Cuthbert, 35) an. Außerdem wird Danny Masterson (42) seinen letzten Auftritt als Rooster haben. Er wurde bekanntlich von Netflix entlassen - wegen schwerer Vorwürfe von mehreren Frauen, die der Schauspieler stets zurückgewiesen hat.

Actionreich wird es ab 22. Juni. Die zweite Staffel von "Marvel's Luke Cage" wird veröffentlicht. Dieses Mal bekommt es Carl Lucas alias Luke Cage (Mike Colter, 41) mit einem mysteriösen Newcomer mit erstaunlichen Kräften zu tun, der einen finsteren Plan für Harlem verfolgt. Kann Luke ihn aufhalten?

Ab 29. Juni steigen Alison Brie (35, "Mad Men") und ihre Kolleginnen wieder in den Ring. Die Wrestling-Show "Glow" kehrt mit Staffel zwei zurück. Einmal mehr sind die Ladys mit Strumpfhosen, Stulpen und einer Menge Lippenstift bewaffnet.

Amazon

Am 5. Juni veröffentlicht Amazon die erste Staffel von "Dietland". Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Autorin Sarai Walker. Darin befindet sich Plum Kettle (Joy Nash) auf ihrer Reise zur Selbsterkenntnis. Ebenfalls mit dabei: "Good Wife"-Star Julianna Margulies (51) als Kitty Montgomery, für die Plum als Ghostwriterin ihre Kolumne bei einem New Yorker Modemagazin schreibt.

Golden Globe-Gewinner Billy Bob Thornton (62, "Monster's Ball") meldet sich ab 15. Juni mit der zweiten Staffel des Prime-Originals "Goliath" zurück. Anwalt Billy McBride (Thornton) wird widerwillig zurück vor Gericht gedrängt: Der Sohn eines Freundes wird wegen eines Doppelmordes verhaftet. Es scheint ein klarer Mordfall zu sein. Doch als Billy und sein Team anfangen, zu ermitteln, stoßen Sie auf eine tödliche Verschwörung im Untergrund von Los Angeles...

Staffel drei von "Preacher" folgt ab 25. Juni. Staffel drei von "Hap and Leonard" ab 28. Juni.

Alle, die die preisgekrönte deutsche Serie "4 Blocks" bisher verpasst haben, können die erste Staffel ab 13. Juni bei Amazon streamen. Und "Homeland"-Fans erhalten bereits ab 1. Juni Nachschub: Die sechste Staffel mit Golden-Globe-Gewinnerin Claire Danes (39) kommt.

Free-TV

Als "King of Queens" sorgte Kevin James (53, "Kindsköpfe") bereits von 1998-2007 für jede Menge Lacher. In seiner neuen Sitcom "Kevin Can Wait" trumpft er nun als Ex-Cop auf, der als Frührentner mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. RTL Nitro zeigt die 48 Folgen der ersten und zweiten Staffel ab 18. Juni, 19.30 Uhr, immer montags bis freitags in Doppelfolgen in einer Free-TV-Premiere. Alle "King of Queens"-Fans können sich zudem auf ein Wiedersehen mit Leah Remini (47) freuen.