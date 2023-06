Serien wie "Bridgerton": Diese Streaming-Hits müssen Fans gesehen haben

Die beiden ersten Staffeln des Netflix-Hits "Bridgerton" zählen zu den beliebtesten Serien in der Geschichte des Streaming-Anbieters. In nahezu allen Ländern, ausgenommen Japan, sicherte sich die Romanverfilmung einen Platz in den Top Ten der Streaming-Charts, in 83 Ländern erreichte sie sogar Platz eins. Kein Wunder also, dass Netflix die Erfolgsserie bereits 2020 um zwei weitere Staffeln verlängerte. Doch bis diese auf den Streamingmarkt kommen, müssen sich Fans noch eine Weile gedulden.

Start von "Bridgerton" Staffel drei noch unbekannt

Zwar sollen die Dreharbeiten für die dritte Staffel bereits abgeschlossen sein, dennoch ist mit einem Start frühestens gegen Ende 2023 zu rechnen. Ursprünglich sollte die Fortsetzung bereits im Mai 2023 erscheinen, verzögert sich pandemiebedingt und aufgrund von nachträglichen Änderungen in der Handlung jedoch auf unbestimmte Zeit. Und auch wann Staffel vier folgt, steht noch in den Sternen.

Anders sieht es mit der Handlung aus. Mittlerweile ist bekannt, dass es in der dritten Staffel um Penelope Featherington gehen wird, die sich am Ende von Staffel eins als Lady Whistledown offenbarte. Penelope schwärmt seit Beginn der ersten Staffel für Daphne Bridgertons Bruder Colin. Und dieser soll sich in der Fortsetzung nun auch seiner Gefühle für Penelope bewusst werden. Nachdem sich in Staffel zwei also alles um das Liebesleben von Daphnes älterem Bruder Anthony drehte, scheint nun auch Colin als weiterer Bridgerton seine Liebe zu besiegeln. Daneben wird auch Anthonys und Kates Romanze weiterhin Teil der Fortsetzung sein.

"Queen Charlotte" knüpft an Erfolg der Netflix-Serie an

Für Bridgerton-Fans sind das vielversprechende Aussichten. Und auch der Fakt, dass Produzentin Shona Rhimes mit ihrer Produktionsfirma Shondaland einen Vertrag über acht Serien mit Netflix geschlossen hat, dürfte Liebhaber der Serie freuen.

Erst Anfang Mai veröffentlichte Netflix ein Prequel zur Serie, das direkt an den Erfolg von "Bridgerton" anschloss. Allein in den ersten vier Tagen nach Release verbuchte die Serie bereits 148 Millionen geschaute Stunden und erzielte damit die viertbeste Eröffnungswoche aller Netflix-Serien in diesem Jahr.

