Seth Rogen wird bald mit Steven Spielberg arbeiten. In einem Drama über die Jugendjahre der Regielegende soll Rogen dessen Onkel spielen.

Lange musste Schauspieler und Komiker Seth Rogen (38) wohl nicht überlegen, ehe er diesen Part annahm. Wie die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet, soll Steven Spielberg (74) ihn nun höchstpersönlich dazu auserkoren haben, in einem Filmprojekt den Lieblingsonkel der Regielegende zu verkörpern. Zuvor hatte die Branchenseite bereits berichtet, dass der "Gefährten"-Regisseur seine prägenden Jugendjahre, die er in den späten 50er und frühen 60er Jahre im US-Bundesstaat Arizona verbrachte, als Coming-of-Age-Drama umzusetzen wird. Und Rogen ist nun offenbar mit an Bord.

Auch eine andere Hauptrolle des noch titellosen Projekts soll bereits namhaft besetzt worden sein. So sei "Dawson's Creek"-Star Michelle Williams (40) in einem noch nicht genauer beschriebenen Part zu sehen - mit ihren 40 Jahren könnte die Rolle als Mutter der Hauptfigur durchaus passen. Laut des Berichts finden derzeit auch schon Castings statt, um zeitnah den jungen Hauptdarsteller zu finden.

Die Leidenschaft fürs Filmemachen

Das Skript dafür soll Spielberg bereits mit seinem langjährigen Arbeitskollegen Tony Kushner (64) verfasst haben, neben der Regie wird er zudem auch die Produktion übernehmen. Zwar werde der Junge im Film anscheinend nicht Steven heißen, aber offenbar viele autobiografische Stationen des Filmemachers er- beziehungsweise durchleben. Etwa den Antisemitismus, der Spielberg und seiner Familie entgegenschlug. Aber auch seine unbändige Faszination, ab der frühesten Kindheit per Super-8-Kamera seines Vaters mit dem Medium Film zu experimentieren.

Als Drehstart soll der Juli dieses Jahres angepeilt sein, mit einer Veröffentlichung sei 2022 zu rechnen. Noch in diesem Jahr wird, wenn alles nach Plan läuft, ein anderer Film des Gespanns Spielberg/Kushner ins Kino kommen. Gemeinsam haben sie eine Neuverfilmung des Musicals "West Side Story" mit Ansel Elgort (27) in der Hauptrolle geschrieben und gedreht. US-Start soll im Dezember sein.