John Corbett spielt im "Sex and the City"-Reboot mit.

Sex and the City

Sex and the City John Corbett kehrt im Reboot zurück

"Sex and the City"-Fans können sich auf ein Wiedersehen freuen: John Corbett kehrt im Reboot "And just like that..." als Aiden Shaw zurück.

Kann Aiden Shaw das Herz von Carrie Bradshaw doch noch erobern? Fan-Liebling John Corbett (59, "My Big Fat Greek Wedding") kehrt in seine alte Rolle zurück und wird Teil des "Sex and the City"-Reboots "And just like that...". "Ich werde die Show machen", teilte der Schauspieler jüngst in einem Interview mit "Page Six" mit. Er sei nach eigener Aussage sehr aufgeregt. Auf die Frage, in wie vielen Folgen er zu sehen sein wird, sagte er: "Ich denke, es werden ein paar sein."

Wird die alte Romanze neu entfacht?

Corbett spielte in 22 Folgen der Originalserie den Möbeldesigner Aiden, den Carrie (Sarah Jessica Parker, 56) durch eine Affäre mit "Mr. Big" (Chris Noth, 66) jedoch verprellte. Nachdem Noth im Reboot aber wohl nicht mit von der Partie sein soll, könnten die Chancen gut stehen, dass Aiden und Carrie ihre Romanze - die auch im "Sex and the City"-Film kurzzeitig wieder aufflammte - fortsetzen.

Neben Noth müssen Fans der Serie auch auf Kim Cattrall (64, "Sensitive Skin") verzichten, die die Rolle der Samantha Jones gespielt hatte. Die zehnteilige Serie "And just like that..." soll sich in erster Linie um die drei Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte drehen, die sich nun in ihren Fünfzigern befinden. Sie wird wahrscheinlich ab 2022 bei HBO Max zu sehen sein.