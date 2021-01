Sarah Jessica Parker (l.) muss in der neuen "Sex and the City"-Staffel auf Kim Cattrall verzichten.

Aus vier macht drei bei "Sex and the City". Sarah Jessica Parker gab bekannt, dass die Rolle von Kim Cattrall nicht ersetzt werden wird.

Noch ist vieles im Unklaren, wie genau die geplante neue Staffel der Erfolgsserie "Sex and the City" an die alten Folgen und Kinofilme anknüpfen wird. Ausgerechnet Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (55) gab nun aber in einem kurzen Interview mit dem Portal "TMZ" zu verstehen, dass der Charakter der Samantha Jones nicht ersetzt werden wird. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Schauspielerin Kim Cattrall (64) definitiv nicht mehr mit von der Partie sein wird.

Laut Parker werde auch keine andere Rolle, die entstehende Lücke schließen. Zuvor machte Parker bereits in einem Instagram-Post deutlich, dass sie Cattrall vermissen werde. "Wir haben sie so geliebt", kommentierte sie eine Reaktion auf ihre Ankündigung der neuen Staffel. Spekulationen, dass sie ihre Kollegin nicht möge, seien nicht wahr: "Das habe ich nie gesagt. Das würde ich nie."

Kim Catrall: Nein heißt Nein

Cattrall selbst machte bereits vor einigen Jahren klar, für eine "Sex and the City"-Fortsetzung nicht mehr zur Verfügung zu stehen. In einem Gespräch mit dem britischen "The Guardian" sagte die Schauspieler zum Beispiel im Sommer 2019: "Ich bin in der Rolle der Samantha Jones über meine Grenzen gegangen, weil ich 'Sex and the City' geliebt habe." Es sei auf viele Arten ein Segen für sie gewesen, aber nach dem zweiten Film im Jahre 2010 habe sie endgültig genug davon gehabt: "Nein heißt Nein."

Die neue Staffel mit dem Beinamen "And just like that..." basiert auf dem Buch "Sex and the City" von Candace Bushnell (62) und der von Darren Star (59) kreierten Original-TV-Serie. "Die Serie wird Carrie, Miranda und Charlotte auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern begleiten", heißt es zum Inhalt der neuen Folgen. Gedreht wird im späten Frühjahr in New York.