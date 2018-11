Es wäre ein wahrer Schock für alle "Sex and the City"-Fans! Wie die ehemaligen Serienmacher im Podcast "Origins" des Journalisten James Andrew Miller offenbarten, wird die dritte Filmfortsetzung - sollte sie jemals gedreht und produziert werden - auf einem großen Drama basieren. Denn gleich zu Beginn des Films soll die Figur des John James Preston alias Mr. Big (gespielt von Chris Noth, 64) sterben.

Offenbar dreht sich die Handlung des dritten "Sex and the City"-Films laut Drehbuch um den Tod von Mr. Big und wie Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 53) mit dem Verlust ihrer großen Liebe umgeht. Das sei auch einer der Gründe, warum Kim Cattrall (62) sich nicht an der Fortsetzung beteiligen wolle, heißt es in dem Podcast.

"Die Leute im Umfeld von Kim glauben, dass das Drehbuch für die Figur der Samantha nicht viel zu bieten hätte", erzählten die Interview-Gäste im Podcast. Mr. Big solle deren Aussage zufolge am Anfang des Films an einem Herzinfarkt in seiner Dusche sterben. Der Rest des Plots drehe sich dann mehr darum, wie sich Carrie davon erhole und nicht so sehr um die Beziehung der vier Freundinnen.