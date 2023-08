Zu Hause in Los Angeles: Sex-Pistols-Sänger John Lydon, besser bekannt als Johnny Rotten

Johnny Rotten pflegte seine an Alzheimer erkrankte Frau bis zu ihrem Tod zu Hause: "Das größte Geschenk meines Lebens!"

von Matthias Schmidt Im stern-Interview spricht Sex Pistols Sänger Johnny Rotten, Pate des Punkrocks, über seine deutsche Frau Nora, das Geheimnis einer 44-jährigen Ehe und darüber, warum er sich als "geborenen Pfleger" sieht.

Danke, dass Sie extra so früh aufgestanden sind für unser Gespräch.

Alles gut. Ich stehe normalerweise noch früher auf. Um sechs Uhr.

Oh, warum das denn? Das ist nicht wirklich Punk.

Ach, ich mag es, das erste Blinzeln des Sonnenlichts am Morgen zu sehen. Ich mag die Stille und die Frische der Luft zu dieser Zeit. Ich kann da klarer denken, ohne menschliche Aktivitäten um mich herum. Dafür gehe ich um 20 Uhr ins Bett. Nun ja, meist schau ich dann noch bis Mitternacht Fernsehen.

Fallen Ihnen frühmorgens die besten Melodien ein?

Das wäre ein zu romantischer Gedanke. Nein, Ideen für neue Songs tauchen einfach so in meinem Kopf auf. Als würde ihn mir noch eine andere Person stecken. Mein Gehirn ist ständig am Rotieren, fast schon neurotisch.