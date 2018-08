Emmy Rossum (31) verlässt die Serie "Shameless". Die 31-Jährige, die die Rolle der Fiona Gallagher seit Beginn der Show im Jahr 2011 spielte, gab ihren Abschied in einem Facebook-Post bekannt.

"Dieses Geschäft ist immer ein Abenteuer, voller Reisen und Gelegenheiten, Geschichten zu erzählen. Normalerweise reist man als Schauspieler alle paar Monate an einen neuen Ort, beginnt ein neues Projekt, schlüpft in eine neue Rolle, lernt neue Rhythmen, neue Insider-Witze mit der Crew und findet neue Freunde", schrieb Rossum. Bis sie zu "Shameless" kam, sagt sie, habe sie nicht gewusst, dass sie sich nach der Gemeinschaft sehnte, die ihr die Show gegeben habe: "Es gibt diese echten Verbindungen, echte Freundschaften, die uns Staffel für Staffel zurückbringen", so die Schauspielerin.

"Wie eine echte Familie"

Sie sei im wirklichen Leben, im Gegensatz zu Fiona, ein Einzelkind, erklärt Rossum. "Ich hatte nie eine große Familie. In dieser ungeordneten Gallagher-Familienliebe gefangen zu sein, ist etwas, von dem ich immer geträumt hatte. Aber selbst abseits vom Set fühlt es sich echt an. Wir haben gesehen, wie die Kinder zu den starken, talentierten, unabhängigen Menschen heranwachsen, die sie sind. Ich habe Emma beigebracht, ihre Beine zu rasieren. Ich war da, als Ethan das Autofahren lernte." Die Schauspielerin berichtet in dem Post zudem, dass ihre Kollegen selbst auf ihrer Hochzeit dabei waren. "Es fühlt sich wirklich wie eine Familie an", schreibt sie: "Die letzten acht Jahre waren die besten meines Lebens."

Die Schauspielerin ist sich nun aber sicher, dass ihre Freunde am Set auch ohne sie auskommen: "Ich weiß, ihr werdet ohne mich weitermachen. Es gibt viel mehr Gallagher-Geschichten zu erzählen. Ich werde immer mit meiner Familie mitfiebern. Versucht, an mich zu denken, als wäre ich nicht weg, sondern als wäre ich umgezogen."

Staffel neun von "Shameless" wird gerade gedreht und soll in den USA ab September laufen. Produzent John Wells (62) erklärte zum Abschied von Rossum in einem Statement, dass sie hart daran arbeiteten, ein Staffelfinale zu kreieren, dass der "großartigen Arbeit" der Schauspielerin gerecht werde. Zudem versprach er, dass die Tür immer offen bleiben werde für Fiona, "für einen Besuch oder für einen Wiedereinzug".