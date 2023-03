Neue Details zu den Nachholterminen von Helene Fischers Tour in Bremen und Köln. Für genau welches Datum gelten bereits erworbene Tickets?

Eigentlich sollte Helene Fischers (38) "Rausch Live"-Tour am gestrigen 21. März in Bremen beginnen. Nach der schmerzlichen Rippenfraktur der Schlagerkönigin sind die geplanten Auftritte in Bremen und Köln jedoch verschoben worden. Bereits gestern wurde bekannt, dass die 38-Jährige nun vom 10. bis 12. Mai in Bremen gastieren wird. Zwischen dem 25. August und 2. September stehen Nachholtermine in Köln auf dem umfangreichen Tour-Programm.

Die ursprünglich erworbenen Tickets für die Konzerte in Bremen und Köln behalten ihre Gültigkeit. Jetzt hat der Veranstalter Live Nation auch per Pressemitteilung bekannt gegeben, welches der verschobenen Konzerte an genau welchem Datum nachgeholt wird. Eine Übersicht für Ticketinhaber.

Diese zuvor gekauften Tickets gelten für diese Konzerte in Bremen

Demnach werden für das Auftaktkonzert in Bremen am 10. Mai die ursprünglich für den 22. März erworbenen Tickets gelten. Für den darauffolgenden Auftritt am 11. Mai gelten wiederum die Tickets, die ursprünglich für den 23. März gekauft worden waren. Und Karteninhaber, die für den ursprünglich geplanten, doch wegen der Verletzung entfallenen Tour-Auftakt am 21. März in Bremen Tickets erworben hatten, können mit diesen Fischers Show am 12. Mai 2023 in Bremen besuchen.

Diese zuvor gekauften Tickets gelten für diese Konzerte in Köln

Für Fischers Kölner Konzert am 25. August gelten die Tickets, die ursprünglich für den 2. April erworben worden waren. Die Show am 26. August können Karteninhaber besuchen, die für den 25. März Tickets gekauft hatten. Für Sonntag, den 27. August, gelten die Tickets vom 26. März.

Am 30. August erhalten Karteninhaber Zutritt, die ursprünglich für den 29. März Tickets erworben hatten. Für den 1. September gelten die Tickets vom 31. März, und für das abschließende Kölner Konzert der "Rausch Live"-Tour am 2. September 2023 gelten die Tickets, die ursprünglich für den 1. April 2023 gekauft worden waren.

Diese Informationen sind auch auf der offiziellen Webseite des Veranstalters Live Nation nachzulesen. Wer an den neuen Daten keine Zeit hat, kann höchstwahrscheinlich damit rechnen, den Preis erstattet zu bekommen. Hierzu gibt es derzeit noch keine offiziellen Informationen des Veranstalters.

Helene Fischers "Rausch Live"-Tour wird nach überstandener Verletzung der Interpretin am 11. April in Hamburg beginnen. Anschließend gastiert die Sängerin in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Bremen, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Köln, Wien, Zürich, München und Frankfurt. Dort wird Fischer nach derzeitigem Stand am 8. Oktober ihre XXL-Tour beenden.