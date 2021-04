Queen Elizabeth II. während eines Termins am 27. April

Queen Elizabeth II. hat zum ersten Mal seit dem Ende der Trauerphase für Prinz Philip einen offiziellen Termin wahrgenommen. Bei einer Videoschalte zeigte sie sich lächelnd und in farbiger Kleidung.

Zehn Tage nach der Beerdigung ihres Ehemannes Prinz Philip hat Queen Elizabeth II. erstmals wieder einen öffentlichen Termin absolviert. Wie unter anderem die britische Zeitung "The Times" berichtet, habe die Königin mehrere Gäste im Buckingham Palast empfangen – darunter die Botschafterinnen von Lettland und der Elfenbeinküste. Wegen der Corona-Pandemie war die Queen allerdings nicht selbst vor Ort, sondern ließ sich per Videocall von Schloss Windsor zuschalten.

Elizabeth II. wirkte während des Termins gut gelaunt – zumindest lassen dies die veröffentlichten Aufnahmen vermuten. Auf den Fotos ist die 95-Jährige lächelnd in einem blauen Blumenkleid und mit Perlenschmuck zu sehen. Die offizielle Trauerphase für Prinz Philip endete am vergangenen Freitag nach zwei Wochen.

Nur wenige Tage nach dem Tod von Prinz Philip hatte Queen Elizabeth II. bereits an einer Feier für ihren langjährigen Mitarbeiter William Peel, 3. Earl Peel, teilgenommen. Der 73-Jährige arbeitete bis zu seinem Ruhestand als sogenannter Lord Chamberlain, einer der wichtigsten Beamten am königlichen Hof. Die Verabschiedung Peels fand jedoch in privatem Rahmen statt und war kein offizieller Termin.

Auch William und Kate nehmen wieder Termine wahr

Neben der Queen haben auch andere Mitglieder des Königshauses ihre royalen Pflichten wieder in vollem Umfang aufgenommen. So reisten Prinz William und seine Frau Kate in die Grafschaft Durham, um sich dort mit Landwirten zu treffen und ein Jugendprojekt zu besuchen. Videoaufnahmen zeigen das Paar beim Traktorfahren und Golfspielen.

Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben und wurde am 17. April in der St George's Chapel beigesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren zu der Trauerfeier nur 30 enge Familienmitglieder eingeladen.