Die Schauspielkarriere von Shannon Purser (21) begann mit ihrer Rolle als Barbara "Barb" Holland in der Netflix-Serie "Stranger Things". Diese Figur brachte ihr nicht nur den Twitter-Hashtag "#JusticeForBarb", zu Deutsch "Gerechtigkeit für Barb" ein, sondern auch eine Emmy-Nominierung in der Kategorie "Outstanding Guest Actress in a Drama Series". Als Ethel Muggs mischte sie schließlich eine weitere Netflix-Serie auf: "Riverdale". Ab 7. September ist Shannon Purser beim Streaminganbieter in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen, in "Sierra Burgess Is a Loser". Das Highschool-Liebesdrama im Check.

Darum geht's

"Sierra Burgess Is a Loser" ist eine moderne Version der klassischen Geschichte von Cyrano de Bergerac. Es geht um die intelligente Schülerin Sierra (Shannon Purser), die eher zu den Außenseitern zählt. Sie ist schüchtern und hat keine Modelmaße. Durch eine Identitätsverwechslung entwickelt sich jedoch über das Telefon eine unerwartete Romanze. Um ihren Angebeteten Jamey (Noah Centineo) zu erobern, muss sich Sierra schließlich mit Veronica (Kristine Froseth), der Beliebtheitskönigin der Schule, zusammentun. Ob das gut geht?

Diese Schauspieler sind dabei

Während "Stranger Things"-Star Shannon Purser endlich mal in einer Hauptrolle glänzen darf, ist ihr Objekt der Begierde kein Unbekannter: Noah Centineo (22) verzückt bereits seit Mitte August in der Teenie-Romanze "To All the Boys I've Loved Before" viele Netflix-Kunden. Sieht fast so aus, als wäre er der neue Teenie-Schwarm schlechthin. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich jedenfalls seit einiger Zeit die Beiträge zu dem 22-Jährigen.

Für ein Sequel zu "To All the Boys I've Loved Before" gibt es bereits eine Online-Petition und auch bei "Sierra Burgess Is a Loser" scheint eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen zu sein. Zumindest sucht Shannon Purser für Centineos Jamey bereits via Social Media nach einem Nachnamen - den er dann in einem Sequel tragen könnte.

Neben Purser und Centineo hat RJ Cyler (23, "Power Rangers") eine Rolle übernommen, er spielt Dan, Sierras besten Freund. Veronica, die beliebte Cheerleaderin, wird von der Norwegerin Kristine Froseth verkörpert.

Zwei bekannte Gesichter sind im Cast ebenfalls zu finden. Schauspielerin Lea Thompson (57, "Zurück in die Zukunft") ist als Sierras Mutter zu sehen. Und "This Is Us - Das ist Leben"-Star Chrissy Metz (37) hat ebenfalls eine Rolle übernommen.

Ob Netflix an den Teenie-Romanzen festhält und weitere folgen werden, wird sich zeigen - der Hype um "To All the Boys I've Loved Before" und "Sierra Burgess Is A Loser" würde jedenfalls dafür sprechen...