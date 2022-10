Parteikollegen hätten sie sexuell belästigt, verriet die ehemalige FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin im stern-Interview. FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki verkündete kurz darauf bei "Maischberger", er habe einvernehmlich mit ihr geflirtet. Hier erklärt Silvana Koch-Mehrin, was für sie das eigentliche Problem an dem Vorfall war – und was sich in der Politik dringend ändern muss.