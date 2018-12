An Silvester ist wieder Party angesagt! Damit der Jahreswechsel nicht in die Hose geht, gibt es zahlreiche Apps, die dabei helfen, den perfekten Abend zu planen. Das fängt beim leiblichen Wohl an und hört bei der Heimfahrt auf.

Leckere Cocktails und die richtige Stimmung

Nun mal ganz ehrlich: Es ist immer schön, wenn ein Silvesterabend mit einem gelungenen Dinner beginnt, absolut unverzichtbar sind aber die richtigen Getränke. Während sich mancher vielleicht mit einem Bierchen begnügt, gehören für viele gute Cocktails oder ein schöner Longdrink einfach dazu. Die passenden Rezepte liefert beispielsweise die "Mixology"-App für iOS. Alternativ bietet sich unter anderem der "Cocktails Guru" für Android an.

Ist die eigene Feier lahm, helfen Party- und Trinkspiele oft dabei, die Stimmung anzuheizen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Alternativen für Smartphones. Eine der bestbewerteten Apps in dem Sektor ist "King of Booze" (iOS/Android). Bis zu 14 Spieler können an einer einzelnen Partie teilnehmen. Wem die zahlreichen Herausforderungen im Spiel übrigens nicht genügen, der kann auch eigene Challenges hinzufügen.

Auf der Suche

Wer noch nicht fest verplant ist und eine Party sucht, der könnte beispielsweise bei "Spontacts" (iOS/Android) fündig werden. Die App ermöglicht es ganz einfach Freizeitaktivitäten oder eben auch rauschende Feste zu planen oder bereits angebotene Optionen zu finden.

Eines der wichtigsten Dinge am Silvesterabend ist es, die Uhrzeit nicht aus den Augen zu verlieren. Wer es wirklich ganz genau nehmen möchte, für den bieten sich Apps wie die "AtomUhr (Gorgy Timing)" (iOS) oder die "Atomic Clock" (Android) an. So sollte man den Jahreswechsel auf keinen Fall verpassen.

Für die meisten Partygänger dürfte es vermutlich besser sein, wenn sie in der Silvesternacht das Auto stehen lassen. Um sicher zur ein oder anderen Feier - und später natürlich auch nach Hause - zu gelangen, bieten sich Services wie der von "taxi.eu" (iOS/Android) an. Nutzbar ist die App in zahlreichen deutschen Städten, darunter unter anderem in Aachen, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Rostock und Zwickau.