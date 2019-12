Wer eine Silvesterparty schmeißt, braucht auch eine vernünftige Playlist. Damit sie für Schwung sorgt, empfiehlt sich ein Mix aus neu und alt. Welche Songs unbedingt aufgelegt werden sollten, damit der Jahreswechsel gelingt? Hier ein paar Tipps:

Europe - The Final Countdown

"The Final Countdown" ist der Klassiker schlechthin. Mit dem zeitlosen Überhit kann man wirklich überhaupt nichts falsch machen. Wer schon einmal auf einem Europe-Konzert war, wird sich mit leuchtenden Augen an den Abschluss erinnern.

Peter Fox - Alles neu

Das Jahr ist vorbei, also kann man sich gute Vorsätze machen und gemäß dem Motto des Seeed-Sängers Peter Fox "Alles neu" machen. Auch wenn ein Fragezeichen hinter der Verwirklichung der Vorsätze stehen mag - das Lied geht immer.

Kool & The Gang - Celebration

Ein weiterer Klassiker ist "Celebration". Wer etwas zu feiern hat, muss diesen Song unbedingt auflegen. Damit ist der Dancefloor endgültig eröffnet, denn hier ist der Songtitel Programm.

Kodaline - Follow Your Fire

An Silvester fragt man sich manchmal, was eigentlich aus alten Bekanntschaften und Freunden geworden ist. Diese Frage hat sich auch die irische Band Kodaline gestellt. Zu "Follow Your Fire" kann man wunderbar romantisch tanzen - nur um dann gleich wieder auszurasten.

Sigrid - Strangers

Beim Song "Strangers" der norwegischen Sängerin Sigrid deutet anfangs nur die Bassline an, dass es vielleicht noch richtig abgehen könnte. Für diesen Kracher sind gute Boxen von Vorteil.

ABBA - Happy New Year

Mit ABBAs "Happy New Year" wird auch dieses Jahr wieder der Klassiker aus dem Regal geholt - und kommt immer noch gut an. Der Song schafft es Silvester für Silvester auf die Playlists.

Aura Dione - I Will Love You Monday (365)

Aura Dione, heute nur noch als Aura unterwegs, erinnert mit "I Will Love You Monday (365)" daran, dass auch im neuen Jahr die Chance besteht, jeden Tag das Richtige zu tun.

Frank Sinatra - New York, New York

"New York, New York" ist ein absoluter Klassiker, auch an Silvester. Es ist der Song, mit dem New York am Times Square den Jahreswechsel zelebriert, also darf er auch zu Hause auf der Playlist nicht fehlen.

Elvis Presley - A Little Less Conversation

Wird zu viel geredet und zu wenig getanzt, ist dieser Song gefragt. "A little less conversation, a little more action please", fordert Elvis Presley in "A Little Less Conversation". Weniger quatschen, mehr tanzen. Es wird schließlich nicht jede Nacht gefeiert.

Rise Against - Satellite

Es darf auch etwas wilder sein? Dann sind Rise Against genau die richtige Wahl. Schnelle Gitarren, eingängiger Refrain - "Satellite" prangert Probleme an, ist aber auch ein guter Partysong mit Message.