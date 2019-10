Und schon wieder ist es passiert: Die britische Pop-Wave-Gruppe The Cure ("Friday I'm In Love") rund um Frontmann Robert Smith (60) stand am gestrigen Samstag ohne ihren Bassisten Simon Gallup (59) auf der Bühne. Dieser musste seine Show-Teilnahme im Rahmen des Austin City Limits Music Festival in Texas kurzfristig canceln. Der Grund, so lässt die Band via Twitter verlauten: Eine "andere ernste persönliche Situation" sei aufgetreten, sodass Gallup die Heimreise nach Großbritannien habe angetreten müssen.

Sohn springt als Ersatz ein

Ein The-Cure-Auftritt ohne Bassisten? Undenkbar! Für das abgereiste Bandmitglied sprang demnach kurzerhand Gallups Sohn, Eden Gallup (29), ein. Diesem sollte die Situation als Ersatzmann durchaus vertraut gewesen sein. Im Juli dieses Jahres musste er schon einmal an die Stelle seines Vaters rücken, nachdem dieser die Band nicht zum Fuji Rock Festival in Japan begleiten konnte. Auch damals war von einer "ernsten persönlichen Situation" die Rede.