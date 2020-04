"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist zurück: Die VOX-Show, bei der sieben bekannte Musiker untereinander Songs tauschen und die jeweils neue Version vor den Kollegen performen, startet 2020 in die siebte Staffel. Jetzt hat der Sender einen Starttermin bekanntgegeben.

Die Sendung wird ab dem 5. Mai 2020 immer dienstags um 20:15 Uhr bei VOX (auch via TVNow) ausgestrahlt. Zum zweiten Mal übernimmt Michael Patrick Kelly (42, "Shake away") nach 2019 die Rolle des Gastgebers und begrüßt Selig-Frontmann Jan Plewka (49), Solosänger Nico Santos (27, "Play With Fire") und seinen Kollegen Max Giesinger (31, "Wenn sie tanzt"), die ehemalige niederländische ESC-Teilnehmerin Ilse DeLange (42, "I Still Cry"), die Singer-Songwriterin LEA (27, "Leiser") und Rapper MoTrip (32, "So wie du bist") in Südafrika. In Folge eins kann sich Max Giesinger noch zurücklehnen, denn beim Staffelauftakt müssen die Kollegen seine Songs interpretieren.

Drei Special-Folgen geplant

In Folge zwei steht die Musik von Nico Santos im Mittelpunkt. Es folgen Ilse DeLange, MoTrip, Jan Plewka, LEA und Gastgeber Michael Patrick Kelly. Gekrönt wird das Finale mit einem Duett-Abend. Im Anschluss an die diesjährige Staffel zeigt VOX drei Special-Folgen, in der laut Sender "die größten Überraschungen, die besten Duette und die lustigsten Momente aus sieben Staffeln" zusammengefasst werden.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wird seit April 2014 bei VOX ausgestrahlt. Die Sendung konnte seither gute Quoten einfahren und wurde mit Preisen geehrt, darunter der Deutsche Fernsehpreis (2014), die Goldene Kamera (2018), der Bambi (2015) sowie der Echo (2015).