Michael Patrick Kelly wird 2021 nicht der Gastgeber bei "Sing meinen Song" sein. "Sehr schade", finden viele Fans der beliebten Show.

Im Frühjahr 2021 wird bei einer weiteren Runde "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" Michael Patrick Kelly (42) nach zwei Gastgeber-Staffeln nicht mehr dabei sein. "Sehr schade", wie viele Fans der Sendung finden. "Danke für die beste Zeit meines Lebens", heißt es bei Instagram unter anderem. Er sei "so unglaublich einfühlsam" gewesen, steht in einem weiteren Kommentar, die Staffeln mit ihm "waren einfach mega!". An anderer Stelle schreibt ein User: "Er war echt der beste Gastgeber und wenn er gelacht hat, musste man selber auch strahlen."

Michael Patrick Kelly war drei Jahre lang in der Show zu sehen. 2017 wirkte er als Künstler mit, in den Jahren 2019 und 2020 dann als Gastgeber. Vom "Sing meinen Song"-Sender Vox hieß es, wechselnde Gastgeber seien Teil des Sendungsprinzips: "Michael Patrick Kelly hat mit uns drei Jahre 'Sing meinen Song'-Erfolgsgeschichte geschrieben - davon zwei Jahre als Gastgeber. In dieser Zeit hat er das Format mit seiner Musik, aber auch mit seiner Persönlichkeit geprägt und mit seinen Tauschabenden Millionen von Zuschauern begeistert. Für die Zeit, die Zusammenarbeit und die zahlreichen besonderen Couch- und Bühnen-Momente in Südafrika möchten wir ihm ganz herzlich danken. Für seine neuen Projekte wünschen wir ihm das Allerbeste und freuen uns, wenn sich unsere Wege in der Zukunft wieder kreuzen."

Das Format wird seit 2014 von Vox ausgestrahlt. Als Gastgeber in den ersten drei Jahren war Xavier Naidoo dabei, 2017 folgten The BossHoss, vor Michael Patrick Kelly führte Mark Forster durch die Sendung.